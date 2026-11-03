Procès Inass : témoignage choc des gendarmes sur l'état du corps

Au procès des parents d'Inass le 3 novembre 2026, un gendarme décrit les blessures atroces de la fillette découverte en 1987. Détails sur les traces de torture.

Le procès des parents d' Inass se poursuit ce mardi 3 novembre 2026 à Blois avec un témoignage bouleversant. La cour d'assises du Loir-et-Cher entendait les gendarmes qui ont découvert le corps de la fillette.

Ce jour marque le deuxième jour des audiences consacrées à cette affaire tragique. L'audition porte spécifiquement sur les constatations réalisées lors de la découverte du corps.

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Témoignage direct des premiers intervenants

Les membres de la Section de recherches (SR) d'Orléans présents ce 11 août 1987 étaient convoqués pour rappeler les faits. Ils comparaissent devant la justice trente-neuf ans après les événements.

Francis Fourcroy, ancien gendarme, a livré une description sans équivoque de la scène. Il a affirmé n'avoir jamais vu un enfant dans un état aussi critique durant sa carrière.

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L'ancien officier de police judiciaire a souligné la singularité de ces traumatismes physiques. Il a précisé que ces blessures ne correspondaient à aucun accident domestique classique.

Analyse médicale des blessures constatées

Le rapport médical établi sur place faisait état de nombreuses traces de coups et de plaies anciennes. Les experts ont identifié environ vingt fractures ayant déjà subi une consolidation partielle.

Des brûlures caractéristiques causées par un fer à repasser ont également été relevées sur le corps. Ces marques indiquent une exposition prolongée à des sources de chaleur intenses.

La découverte la plus choquante concernait les traces de morsures humaines. Une vingtaine de ces empreintes ont été notées, certaines étant particulièrement profondes et nécessitant des soins urgents.

Méthodologie d'enquête et identification ADN

Les enquêteurs ont initialement cherché des parents déclarant la disparition de leur enfant. Aucune déclaration officielle n'a été faite par la famille ou l'entourage proche au moment des faits.

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Une vaste campagne médiatique a été lancée pour identifier la jeune victime. La photo publiée a dû être retouchée pour masquer les lésions faciales visibles.

L'identification formelle est intervenue en 2018 grâce aux progrès génétiques. Le profil ADN a permis un rapprochement avec celui du frère d'Inass.

Défense des parents et suites judiciaires

Halima El Bakhti reconnaît avoir frappé sa fille mais nie la responsabilité de sa mort. Elle avance la version d'une chute accidentelle dans les escaliers de la maison familiale.

Le père présumé affirme avoir trouvé l'enfant inanimée avant de cacher la vérité. Il dit avoir aidé son épouse à abandonner le corps près de l'autoroute par peur des représailles.

Les deux accusés encourrent des peines lourdes pour actes de barbarie. La justice examine désormais la chaîne de commandement et les responsabilités pénales distinctes.