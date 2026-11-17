Le verdict du procès des parents d'Inass, la martyre de l'A10, est attendu ce mardi 17 novembre 2026 à la Cour d'assises de Blois après 39 ans d'enquête.

Le verdict concernant l'affaire tragique de la petite Inass, surnommée la martyre de l' Autoroute A10, sera prononcé ce mardi 17 novembre 2026 par la Cour d'assises de Blois. Cette décision marque la conclusion d'une procédure judiciaire qui s'étend sur près de quarante ans depuis la découverte du corps de l'enfant.

Les parents d'Inass, Halima El Bakhti et Ahmed Touloub, sont jugés pour les circonstances de la mort de leur fille cadette, retrouvée sans vie sur le bas-côté de l'autoroute en août 1987. Les accusés, tous deux âgés de plus de soixante-dix ans, comparaissent devant les assises pour faire face à l'accusation qui pèse sur eux depuis des décennies.

Also read Martyre de l'A10 : verdict attendu ce mardi dans l'un des plus vieux cold cases français, après la mort d'Inass Touloub, 4 ans, en 1987

Des peines de prison requises par le parquet

Le ministère public a formulé des réquisitions sévères lors de l'audience, demandant vingt ans de réclusion criminelle pour la mère, Halima El Bakhti, et quatorze ans pour le père, Ahmed Touloub. Le procureur a souligné que ces peines pourraient entraîner l'incarcération des accusés jusqu'à la fin de leurs jours, imputant cette situation à leurs choix passés.

L'avocat général a rappelé que l'écoulement du temps n'efface pas la gravité des faits reprochés aux deux parents. Les délais importants pris par la justice sont expliqués par des complexités procédurales et l'absence initiale de familles déclarant la disparition de l'enfant aux autorités.

Advertisement

Les derniers mots des accusés devant la justice

Avant le retrait de la cour pour la délibération, Halima El Bakhti et Ahmed Touloub ont eu la parole pour s'exprimer à la barre. Le père, Ahmed Touloub, a admis avoir été au courant des violences infligées par son épouse à leur fille sans intervenir, reconnaissant ainsi sa responsabilité passive dans la tragédie.

La mère, Halima El Bakhti, a exprimé ses regrets en déclarant demander pardon à sa fille et remercier les personnes qui l'ont enterrée. Elle a précisé qu'elle n'avait pas pu assurer ces derniers gestes funéraires elle-même, affichant une profonde émotion lors de ses mots finaux avant le verdict.

Une identification ADN après trente ans d'attente

L'identification d'Inass a nécessité trois décennies de travaux d'enquête menés par les forces de l'ordre françaises. Bien que les analyses génétiques aient permis d'identifier plusieurs profils en 2007, il a fallu attendre 2017 pour établir le lien de parenté.

C'est l'interpellation de l'un des frères d'Inass lors d'une altercation qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à ses parents biologiques. Cette découverte majeure a conduit à l'arrestation de Halima El Bakhti et Ahmed Touloub, mettant fin à une identité sans nom depuis 1987.

Advertisement

Impact mémoriel et suite de la procédure

Ce mardi 17 novembre 2026 constitue l'étape finale dans une affaire qui a marqué l'opinion publique française. Le procès permet de clore définitivement le dossier judiciaire et d'offrir une réponse institutionnelle aux interrogations nées de cette disparition silencieuse sur l'Autoroute A10.