Le parquet a requis 20 ans de prison pour Halima El Bakhti et 14 ans pour Ahmed Touloub dans le procès de la martyre de l'A10. Verdict attendu le 17 novembre 2026 à Blois.

Le procès des parents d' Inass Touloub, surnommée la martyre de l'A10, s'achève ce mardi 17 novembre 2026 devant la cour d'assises du Loir-et-Cher à Blois. Le parquet général a rendu ses réquisitions hier, demandant des peines lourdes contre Halima El Bakhti et Ahmed Touloub, accusés de torture et de complicité ayant entraîné la mort de leur fille. Le verdict est attendu dans la journée de ce mardi 17 novembre 2026.

Des peines requises de 20 et 14 ans

Les avocats généraux ont demandé vingt ans de réclusion criminelle contre la mère d'Inass, Halima El Bakhti, poursuivie pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour le père, Ahmed Touloub, accusé de complicité des mêmes faits, le ministère public requiert quatorze ans de réclusion criminelle. Ces demandes sont significatives car la mère encours la perpétuité, ce qui laisse une marge d'appréciation au tribunal pour les peines effectives prononcées.

Also read Procès Inass Touloub : Mise en demeure et sécurité renforcée à Blois

Une barbarie documentée par la justice

Le ministère public a rappelé que Inass, quatre ans, a été brutalisée et torturée durant les dernières années de sa vie. Un rapport médical et les images projetées durant l'audience montrent que le corps de l'enfant présentait tous les types de lésions légales existantes, sans aucune zone épargnée. Les gendarmes de l'époque, qui ont découvert le corps le 11 août 1987 au bord de l'autoroute A10, décrivent cet événement comme inouï dans leur carrière pour un enfant de cet âge.

Advertisement

La position du parquet sur l'écoulement du temps

Les représentants du parquet ont insisté sur le fait que les années écoulées ne peuvent atténuer la gravité des crimes. Ils ont déclaré que ce qui était insupportable il y a 39 ans reste insupportable aujourd'hui et que le temps ne saurait avoir raison de tout. Selon eux, le délai n'a pas pour vertu de transformer un crime en faute légère, rappelant que Halima El Bakhti et Ahmed Touloub assument la responsabilité de leurs choix passés.

L'attitude des accusés durant le procès

Halima El Bakhti ne reconnaît que部分 des faits reprochés durant le procès, créant un contraste avec les preuves matérielles. Le père, Ahmed Touloub, est particulièrement visé par le fait qu'il n'est pas intervenu alors qu'il avait connaissance des violences infligées à sa fille. Le parquet justifie la lourdeur des peines requises en expliquant que ces condamnations pourraient impliquer que les deux parents passent le reste de leurs jours en prison.