L'ancien animateur de l'école Hugues-Panassié de Montauban, accusé de pédopornographie, ne s'est pas présenté à son procès du 20 novembre 2026. Le tribunal a reporté l'affaire au 1er décembre.

L'ancien animateur de l'école maternelle Hugues-Panassié de Montauban a manqué son procès prévu vendredi 20 novembre 2026. Convoqué pour tentative de corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques, il ne s'est pas présenté devant la cour. Cette absence inattendue a provoqué une vive émotion parmi les parents d'élèves présents en grand nombre.

Absence motivée par un certificat médical psychiatrique

L'audience a été renvoyée au mardi 1er décembre 2026 à 9 heures. Son avocate a justifié cette absence en produisant un certificat médical établi par un psychiatre. Elle a indiqué que l'état de santé de son client était incompatible avec le déroulement de l'audience ce jour-là. Selon ses dires, l'intéressé suit actuellement un traitement avec un suivi rapproché.

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L'avocate de la défense a également insisté sur la nécessité pour la justice de prendre son temps. Elle a plaidé pour la sérénité des débats, appelant à ne pas céder face à la pression de l'opinion publique. Elle a évoqué des idées noires et des faits matériellement différents mais d'une même nature. Ces éléments concernent des périodes contemporaines et justifient, selon elle, un calendrier judiciaire apaisé.

Déception et colère des parents d'élèves à Montauban

L'atmosphère était lourde dans la salle Olympe-de-Gouges du palais de justice de Montauban. De nombreux parents d'élèves de l'école Hugues-Panassié, dont certains ont déposé plainte pour agressions sexuelles contre le même mis en cause, étaient présents. Certains ont exprimé leur surprise de ne pas voir comparaître le jeune homme de 27 ans. Plusieurs d'entre eux ont chuchoté en entendant la cloche d'entrée des juges.

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Des réactions épidermiques se sont produites lorsque l'avocate a justifié l'absence de son client. Le président du tribunal a demandé si l'ancien animateur était hospitalisé. La défense a rétorqué qu'il était sous traitement avec un suivi rapproché. Les membres de l'assistance ont ruminé lorsqu'elle a plaidé pour le maintien sous contrôle judiciaire du suspect.

Requisitions du parquet et maintien sous contrôle judiciaire

Le ministère public, représenté par le substitut Cyril Padilla, a requis le placement en détention provisoire. Il invoquait le risque de réitération et la dangerosité criminologique relevée par l'expert psychiatre. Cette mesure avait été refusée la veille par le juge des libertés et de la détention. Le substitut du procureur a tenté de calmer les esprits face au vif émoi suscité par ce dossier.

Il a déclaré que l'on aimerait clouer l'accusé au pilori mais que la justice devait suivre son cours. Le tribunal a tranché en refusant la jonction des procédures. L'ancien animateur reste sous contrôle judiciaire. Il a l'obligation stricte de se présenter à son audience du mardi 1er décembre 2026 à 9 heures. Cette date a été notée à l'encre rouge dans l'agenda des parents d'élèves de l'école Hugues-Panassié.