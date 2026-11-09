Procès Hubert Falco : Dates et motifs de la prochaine audience à Toulon

Hubert Falco comparaîtra le 18 décembre 2026 pour détournement de fonds et prise illégale d'intérêts liés à l'embauche de son beau-fils. Point sur l'affaire.

Le 18 décembre 2026 marque une étape cruciale dans le parcours judiciaire d' Hubert Falco. L'ancien maire de Toulon comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs de prise illégale d'intérêts et de détournement de fonds publics.

Cette procédure concerne spécifiquement les conditions de recrutement et de promotion de son beau-fils au sein de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM).

Les faits reprochés remontent à avril 2016, date à laquelle Hubert Falco aurait fait embaucher Michaël de Peretti. À ce moment précis, l'intéressé n'était pas encore son beau-fils officiel, mais le fils de sa compagne, avec laquelle il s'est marié en 2018. Le procureur de Toulon, Raphaël Balland, a confirmé que les poursuites visaient cette embauche initiale ainsi que l'évolution professionnelle ultérieure de l'intéressé dans l'établissement public.

L'instruction révèle des irrégularités marquées concernant la présence de Michaël de Peretti sur son lieu de travail. Le dossier indique que celui-ci aurait connu un absentéisme important, avec de nombreux arrêts de travail durant sa période d'emploi. Les évaluations professionnelles effectuées étaient par ailleurs décrites comme peu élogieuses, soulignant un manque de conformité aux standards attendus pour un agent de la collectivité.

La compagne de l'ancien maire est également visée par la justice. Elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour recel de prise illégale d'intérêts. Les investigations ont mis en lumière que Mme de Peretti, ou l'épouse d'Hubert Falco selon les sources, n'aurait travaillé que dix mois sur une période totale de six ans et trois mois. Cette faible présence s'explique principalement par une succession de multiples arrêts maladie qui ont jalonné son parcours professionnel à la TPM.

Une condamnation antérieure pèse lourdement dans la balance. En avril 2023, Hubert Falco avait déjà été jugé et condamné à trois ans de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire. Cette sentence était liée au recel de détournement de fonds publics dans une affaire distincte, souvent surnommée l'affaire du frigo. Cette première décision pénale avait entraîné la perte immédiate de ses mandats électifs, à savoir la mairie de Toulon et la présidence de la métropole.

La Cour de cassation a confirmé la culpabilité d'Hubert Falco dans ce dossier en mai 2025. Cette décision de justice définitive a acté l'inéligibilité de cinq ans, prononcée en appel en 2024. Cette peine d'inéligibilité constitue un obstacle juridique majeur, l'empêchant formellement de se présenter aux futures élections municipales. L'audience du 18 décembre 2026 s'inscrira dans ce contexte légal strict et complexe pour l'ancien dirigeant local.