Le procès des membres du canal Telegram Femmeblancherie s'ouvre à Paris. Sept prévenus comparaissent pour apologie de viol, racisme et crimes contre l'humanité.

Le tribunal correctionnel de Paris a ouvert, ce mercredi 18 novembre, le premier procès des membres du canal Telegram masculiniste " Femmeblancherie ". Cette audience marque le début d'une série de poursuites judiciaires qui s'étendra jusqu'en janvier prochain, visant à sanctionner la propagation de discours haineux et discriminatoires sur cette plateforme numérique.

Le mécanisme du canal et les infractions retenues

Le canal " Femmeblancherie ", créé en 2024, comptait 1.758 abonnés francophones et servait de vecteur à une convergence de discriminations. Les gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine ont interpellé 45 membres lors d'une opération menée en juin. Le parquet de Paris a relevé une multitude d'infractions, notamment des apologies du terrorisme et des crimes contre l'humanité.

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L'avocate Me Yseline Fourtic-Dutarde, coprésidente du collectif Ensemble contre le sexisme, explique que l'administrateur publiait du contenu violent tandis que les membres interagissaient via des emojis. Des débats cachés sous pseudonymes permettaient de discuter des " meilleures manières de violer, de battre, de garantir la pureté biologique ". Les femmes y étaient systématiquement insultées.

La majorité des messages ne ciblaient pas les femmes en général, mais certaines politiques comme Sandrine Josso ou Aurore Bergé recevaient des attaques ciblées. À cette haine sexiste s'ajoutaient des propos racistes et homophobes. Certains prévenus tenaient des discours négationnistes ou nazis, avec des références régulières au IIIe Reich et à Hitler, conformément au rapport du parquet.

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Le profil des prévenus et les positions des avocats

Me Yseline Fourtic-Dutarde insiste sur la " banalité des agresseurs ". Ils n'appartiennent pas à une profession particulière, ont tous les âges et viennent de tous les milieux sociaux. Le parquet de Paris avait précisé que les principaux auteurs apparaissaient insérés socialement, venus de toute la France. Parmi eux figurent un infirmier, un agent pénitentiaire et un conducteur de métro.

Marc-Antoine T., 26 ans, poursuivi sous le pseudonyme " Le Zombie ", écrit le 11 juillet 2025 que les femmes sont " des connes immatures machiavéliques ". Il affirmait aussi que " La femme est inférieure aux hommes ". Ce jeune homme est poursuivi pour 19 délits liés à ces publications.

L'avocate observe que la majorité des prévenus reconnaissent les faits. Certains se cachent derrière l'humour ou des formulations maladroites tout en restant fondés dans leur analyse. Me Yseline Fourtic-Dutarde souligne l'importance de voir le fossé entre leur violence en ligne et leur comportement en audience.

L'impact réel et la lutte contre l'impunité en ligne

La directrice de l'association Féministes contre le cyberharcèlement, Laure Salmona, espère un tournant dans l'appréhension de la menace masculiniste. Elle attend de ce procès qu'il alerte les pouvoirs publics sur la proéminence de ces discours. Me Yseline Fourtic-Dutarde conclut en précisant qu'ils constituent une menace à l'ordre public.

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Le procès vise donc à briser l'impunité perçue par ces hommes. Me Yseline Fourtic-Dutarde explique que ces propos tenus sans conséquence permettent cette agressivité. Les prochains procès à venir permettront de juger d'autres membres du canal " Femmeblancherie " par grappes.