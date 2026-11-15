Procès Enzo Debhi en Corse : excuses pour la statue de la Vierge Marie vandalisée

Enzo Debhi et Johan Courtel jugés à Ajaccio pour la dégradation d'une statue de la Vierge Marie en Corse. Retour sur les faits et les excuses publiques du prévenu.

Le Toulousain Enzo Debhi comparaît ce lundi seize novembre devant le tribunal judiciaire d' Ajaccio pour les graves dégradations commises sur une statue de la Vierge Marie. Ces actes ont eu lieu dans la nuit du trente septembre au premier octobre à Porto-Vecchio en Corse, provoquant une vive émotion sur l'ensemble de l'île. L'accusé de vingt et un ans assume pleinement ses responsabilités et présente ses excuses publiques avant son procès. Il est jugé aux côtés de son acolyte Johan Courtel pour dégradations en réunion et exhibition sexuelle.

Les faits et les excuses publiques d'Enzo Debhi

Enzo Debhi exprime publiquement ses profonds regrets pour les actes commis. Il déclare avoir terriblement honte de ses actions et précise n'avoir jamais eu l'intention d'offenser les croyants. L'accusé tient à s'excuser sincèrement auprès de tous les Corses ainsi que des habitants de Porto-Vecchio. Il reconnaît avoir réalisé la gravité de ce qu'il a fait et regrette profondément ses gestes. Cette prise de parole intervient plus d'un mois après les faits pour tenter de réparer le préjudice moral subi par la population locale.

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Le jeune homme souligne également que l'alcool n'a pas joué en sa faveur dans cette affaire. Il insiste sur sa volonté de réparer le dommage matériel et moral en payant pour le préjudice subi. Son avocate, Me Pour, confirme que cette démarche était nécessaire et que son client tenait à présenter des excuses depuis longtemps. Elle précise que cette déclaration ne changera pas la décision pénale mais vise à montrer une réelle contrition.

Déroulement de l'infraction et conséquences immédiates

Les faits se sont produits sur le rond-point du Stabiaccu, un lieu symbolique de Porto-Vecchio. Enzo Debhi, alors saisonnier dans un hôtel quatre étoiles, s'y rendait après une soirée alcoolisée avec son ami Johan Courtel. Ils se sont livrés à des actes de dégradations sur l'icône religieuse. De plus, ils ont mimé un acte sexuel en enlaçant la statue de la Vierge Marie. Une scène a été filmée par l'acolyte et a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

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Cette diffusion a provoqué une indignation totale dans la communauté locale. De nombreux rassemblements ont été organisés immédiatement pour condamner ces actes jugés abominables. Les deux jeunes hommes ont été interpellés peu de temps après par les gendarmes. Ils ont ensuite été exfiltrés de l'île vers le continent en raison des menaces de mort dont ils faisaient l'objet. Un cercueil avait même été placé devant la gendarmerie par des habitants en colère.

Procédure judiciaire et conditions de détention

Enzo Debhi et Johan Courtel sont placés sous contrôle judiciaire depuis leur arrestation. Ils ont l'interdiction stricte de se rendre sur le territoire corse. Leur procès devant le juge unique se déroule par visioconférence car ils ne seront pas présents physuellement à l'audience. Ils encourent chacun une peine de cinq ans d'emprisonnement pour l'ensemble des faits reprochés. La compagnie Air Corsica avait initialement refusé le transport par crainte de perturber le vol.

Les deux hommes ont finalement été rapatriés dans un avion dont le retour était pris en charge par l'administration pénitentiaire. Enzo Debhi tient à préciser que ce vol vers le continent a été financé par ses propres moyens. Il réfute ainsi les rumeurs selon lesquelles les billets auraient été payés par d'autres personnes. Cette précision vise à dissiper les malentendus sur la prise en charge de leur extradition.

Suite de la procédure et audiences à venir

De nombreuses parties civiles se sont constituées à la suite de ces faits. L'audience de ce lundi seize novembre à Ajaccio déterminera la suite de la procédure. Les questions restantes portent sur la réception du mea culpa d'Enzo Debhi par les victimes civiles. La justice examinera désormais les circonstances atténuantes et la gravité des actes commis. Le tribunal devra aussi statuer sur les dommages et intérêts dus aux parties prenantes. Cette décision marquera la suite de cette affaire sensible pour la région.