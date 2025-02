Procès en appel pour Oscar Jegou et Hugo Auradou : la décision reportée

Le sort d'Oscar Jegou et Hugo Auradou, deux joueurs du XV de France accusés de viol aggravé, reste suspendu. Après un non-lieu prononcé lors de leur procès initial, la plaignante a fait appel, menant à une nouvelle audience en février 2023. La Chambre d'Appel a mis en délibéré sa décision, qui sera rendue par écrit dans les prochains jours.

Oscar Jegou et Hugo Auradou devront patienter avant de connaître leur sort définitif. Les deux joueurs du XV de France ont été inculpés cet été pour viol aggravé. Un non-lieu a été prononcé lors de leur procès mais la plaignante a décidé de faire appel. C’est la décision de ce procès en appel qui a été mise en délibéré ce 10 février. Les trois magistrats composant la chambre d’appel 'vont prendre quelques jours' pour examiner les preuves et rendre une décision.

'Ils n’ont pas fixé de date', a déclaré à des journalistes maître Rafael Cuneo Libarona, l’avocat des joueurs. 'La décision sera communiquée par écrit, sans donner lieu à une audience' spécifique, a pour sa part précisé maître Natacha Romano, l’avocate de la plaignante. Une audience de trois heures a justement eu lieu ce lundi 10 février pour que les deux parties puissent une nouvelle fois exposer leurs arguments. Pour rappel, les deux rugbymen sont accusés du viol aggravé, car en réunion, d’une Argentine de 39 ans, dans leur chambre d’hôtel de Mendoza la nuit de 6 au 7 juillet, au terme d’une soirée alcoolisée après un match du XV de France contre l’Argentine. L’avocate de la plaignante réclame la révocation du non-lieu. Il y a deux mois, le 10 décembre, au terme de cinq mois d’instruction, la juge Eleonora Arenas avait décidé l’abandon des poursuites contre les deux rugbymen de 21 ans, suivant les réquisitions du parquet. Un tournant dans l’affaire certes, mais pas la fin de la procédure. La plaignante a d’ores et déjà annoncé que même en cas de nouvelle défaite juridique, elle continuerait de porter ses accusations devant différentes juridictions, y compris internationales. Sitôt après le non-lieu, l’avocate de la plaignante avait annoncé faire appel, déplorant que tous les éléments n’aient pas été 'pleinement évalués'. Elle a de nouveau sollicité la révocation du non-lieu, que l’enquête reprenne et 'conduise en temps voulu à un procès' d’Oscar Jegou et Hugo Auradou. De leur côté, les deux joueurs ont pu rentrer en France. Depuis, ils ont repris la compétition, que ce soit avec leurs clubs respectifs ou avec le XV de France.





