Le procès en appel de Maylis Daubon se termine à Pau. Les jurés des Pyrénées-Atlantiques délibèrent après huit jours d'audiences sur l'empoisonnement de ses filles Enéa et Luan.

Le procès en appel de Maylis Daubon a atteint son stade critique à Pau, en France. La cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques a entamé sa délibération le jeudi 26 novembre 2026 à 12h45. Cette phase cruciale suit huit journées d'audiences intensives qui ont permis d'examiner l'appel formé par l'accusée contre sa condamnation initiale pour l'empoisonnement de ses deux filles.

Contexte légal et historique de la condamnation

Maylis Daubon avait été reconnue coupable par la cour d'assises des Landes en décembre 2025. La juridiction de Mont-de-Marsan lui avait infligé une peine de trente ans de réclusion criminelle. Cette sentence visait les faits d'empoisonnement de ses enfants, Enéa et Luan. La mort de l'enfant aînée, Enéa, est survenue en novembre 2019. La mère de famille avait immédiatement exercé un recours en appel contre ce verdict. Le nouveau procès a débuté officiellement le mardi 17 novembre 2026 dans la ville de Pau.

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Représentation juridique et avocats impliqués

L'identité des défenseurs a structuré le déroulement des débats judiciaires. Maylis Daubon était assistée par Me Carine Monzat et Me Tristan Jannot. Ces derniers ont plaidé pour sa réhabilitation tout au long des audiences. Les parties civiles, représentant la famille de la victime et les proches, étaient soutenues par Me Victor Font et Me Fabien Large. Me Alexiane Renou a également pris la parole, défendant les intérêts de l'association Innocence en danger.

Accusations secondaires et demande de peine de sûreté

Les avocats ont abordé des infractions supplémentaires liées à la détention de l'accusée. Le procureur Marc Bourragué a plaidé pour une peine de sûreté de vingt ans. Cette demande s'appliquerait à la peine globale prononcée par les jurés. L'accusation reproche à Maylis Daubon d'avoir fomenté l'assassinat de son ex-mari, Yannick Reverdy, depuis sa cellule pénitentiaire. Yannick Reverdy est le père biologique d'Enéa et Luan. Il était une figure centrale du procès en tant que partie civile.

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Témoignages clés et débats lors des huit journées

Les preuves présentées devant la cour d'assises de Pau ont varié en nature. Luan, la fille survivante, a déposé devant la juridiction. Des amis proches des sœurs ont également fourni des dépositions. L'accusée a témoigné en sa propre défense pour clamer son innocence. Le décodage de communications téléphoniques a été présenté comme élément clé. Le médecin légiste a expliqué les causes médicales du décès. Ces éléments ont été examinés au fil de huit journées d'audiences distinctes.

Attente du verdict final et implications

Le jugement final est attendu en fin de journée le jeudi 26 novembre 2026. Les jurés doivent valider ou infirmer les faits constatés en première instance. La décision finale déterminera le sort définitif de Maylis Daubon. Cette affaire reste un sujet d'actualité majeur dans la région. Le procès a permis de revoir l'intégralité des éléments probants.