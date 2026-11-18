Deuxième jour du procès en appel à Pau. La famille Daubon, notamment Catherine et Lilian, défend l'innocence de Maylis accusée de l'empoisonnement de ses filles.

Le procès en appel de Maylis Daubon s'est poursuivi ce mercredi 18 novembre 2026 au tribunal de Pau, marquant une étape décisive avec la déposition de sa famille immédiate. Après la première journée consacrée aux témoignages de l'enquête et de son ex-mari, le clan Daubon a fait bloc, adoptant une posture défensive et parfois agressive face aux accusations.

Positionnement du clan Daubon à Pau

Cette journée a été dominée par la présence de Catherine, Lilian et Jean-Charles Daubon, respectivement la mère, le frère et le père de l'accusée. Chacun a pris la parole pour défendre la thèse de l'innocence de Maylis, tout en rejetant fermement les responsabilités pénales qui pèsent sur elle concernant la mort de ses deux filles, Enéa et Luan.

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La famille a insisté sur le fait que Maylis paie pour des actes qu'elle n'aurait pas commis, réclamant que son état de santé soit pris en considération par la justice. Cette solidarité familiale contraste avec les éléments à charge présentés lors des précédentes audiences du procès.

La thèse de la souffrance d'Enéa

Catherine Daubon a ouvert le bal des témoignages familiaux avec une énergie marquée par l'émotion et la colère. La septuagénaire a refusé d'analyser les faits médicaux, soutenant plutôt que sa petite-fille Enéa est morte d'épuisement face à la douleur. Elle a qualifié la mort de l'adolescente de suicide moral, un terme qui a immédiatement suscité l'opposition des parties civiles.

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L'avocat des parties civiles, Me Large, a confronté Catherine Daubon aux contradictions de ses déclarations antérieures. En 2022, celle-ci décrivait Enéa comme une jeune femme pleine de vie et de projets. Interpellée sur cette évolution de son récit, la grand-mère a répondu avec fermeté, indiquant qu'Enéa était épanouie uniquement en dehors de ses crises, avant de couper court à l'interrogatoire.

Témoignage du frère et du père

Lilian Daubon, le frère de l'accusée, a ensuite pris la parole. Bien que la mythomanie de sa sœur soit établie dans le dossier judiciaire, notamment concernant la fabrication de diplômes et d'une carrière professionnelle inexistantes, Lilian a affirmé son respect envers la justice tout en maintenant que Maylis est incapable d'avoir tué sa sœur aînée.

Lorsque Me Large a remis en question les compétences professionnelles de Lilian, celui-ci a manifesté une irritation visible, quittant rapidement la barre. De même, Jean-Charles Daubon, le père, a tenté de minimiser les liens avec la victime en se concentrant sur des aspects physiques superficiels, tout en tentant de démontrer la violence supposée de l'ex-mari de sa fille, Yannick Reverdy.

Audiences à venir et conséquences

Ce procès en appel vise à réexaminer la condamnation de trente ans de prison prononcée en 2025 par la cour d'assises des Landes à Mont-de-Marsan. Maylis Daubon est également accusée d'avoir commandité l'assassinat de son ex-mari depuis sa cellule de prison. Les prochaines audiences permettront de confirmer ou d'infirmer les éléments de preuve accumulés depuis le début des débats en novembre 2026.