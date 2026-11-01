Procès en appel des effondrements de Marseille : justice et logement indigne

Ouverture du procès en appel des effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille. Le parquet demande des peines plus lourdes pour l'habitat indigne.

Le procès en appel des effondrements mortels survenus rue d'Aubagne à Marseille s'ouvre officiellement ce lundi. Cette audience marque le huitième anniversaire presque jour pour jour du drame qui a bouleversé la cité phocéenne en novembre deux mille dix-huit. La salle dédiée aux affaires hors norme accueillera les débats à partir de quatorze heures jusqu'au dix-huit décembre.

Mémoire des victimes et attentes des familles

Près de quatre-vingt-dix parties civiles seront représentées face à quinze prévenus dans cette affaire judiciaire majeure. Les proches des huit résidents tués, dont cinq hommes et trois femmes âgés entre trente et cinquante-huit ans, cherchent toujours des peines exemplaires. Ils estiment que ceux qu'ils considèrent comme responsables de l'accident doivent être rigoureusement punis par la justice.

Also read À Aubagne, des policiers municipaux sereins

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche près des lieux du drame pour honorer la mémoire des disparus. Leurs slogans reiteraient leur détermination avec des messages tels que habitant dignes face à l'indigne ou plus jamais ça. Cette mobilisation civile témoigne de la douleur persistante et de la colère face à la tragédie.

Contestation des peines de première instance

Le parquet a formulé des réquisitions plus sévères que celles rendues lors du jugement de première instance en automne deux mille vingt-quatre. Ce dernier avait prononcé dix condamnations incluant trois peines de prison ferme, six relaxes et trois cent cinquante-huit mille euros d'amende. Kevin Vacher, porte-parole du collectif du cinq novembre, a décrit la faible sévérité initiale comme une véritable désillusion pour les victimes.

Advertisement

L'appel porte notamment sur les peines infligées à l'expert-architecte Richard Carta et à l'ex-adjoint au maire Julien Ruas. Tous deux avaient été condamnés à deux ans de prison avec sursis et à des interdictions d'exercer. Maître Erick Campana, conseil de M. Ruas, plaidera à nouveau sa relaxe en affirmant l'absence de faute face aux informations remontées.

Demandes de révisions pour copropriétaires et syndics

Le parquet a également demandé un nouvel examen des condamnations des copropriétaires Xavier Cachard et Gilbert Ardilly. Ils avaient été reconnus coupables d'indifférence face à l'état déplorable des logements, avec des peines allant jusqu'à quatre ans de prison. Le jugement initial avait relevé une stratégie d'obstruction aux travaux nécessaires pour la sécurité du bâtiment.

Les condamnations du syndic du numéro soixante-cinq et de son ancien gestionnaire sont également contestées. Le syndic avait écopé d'une amende de cent mille euros et d'une interdiction professionnelle, tandis que le gestionnaire avait reçu trois ans de prison avec sursis. Le parquet conteste enfin les relaxes prononcées pour le bailleur social Marseille Habitat et trois autres copropriétaires.

Impact politique et contexte de l'habitat indigne

Le maire de Marseille Benoît Payan a affirmé que l'habitat indigne tue et brise des vies et ne doit plus jamais rester impuni. Il a souligné que la justice doit être exemplaire et porter aux yeux de tous la réalité de ce fléau. Ce procès a mis en lumière l'inaction de la précédente majorité municipale dirigée par Jean-Claude Gaudin.

Advertisement

Le mal-logement reste massif à Marseille avec près de quarante mille taudis recensés dans la ville. La majorité de gauche actuelle revendique avoir sorti mille immeubles du péril depuis son arrivée au pouvoir. L'objectif est d'empêcher que de tels effondrements ne se reproduisent plus jamais dans la deuxième ville de France.