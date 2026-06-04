Procès en appel de Yassine El Azizi : le témoignage d'Emmanuel Moiska

Le procès en appel de Yassine El Azizi pour le meurtre de la gendarme Mélanie Lemée se poursuit devant la cour d'assises du Gers. Les parties civiles estiment que la fuite de l'accusé était une action assumée qui a mal tourné.

Six ans après la mort de la gendarme Mélanie Lemée , le procès en appel de Yassine El Azizi se poursuit avant la cour d'assises du Gers.

Le témoignage d'Emmanuel Moiska, l'équipier qui a tenu la main de sa collègue mourante sur le bord de la route, a été entendu le mercredi 3 juin. Yassine El Azizi plaide la panique, mais non l'intention, pour expliquer sa fuite après avoir dépassé les limites de vitesse et avoir été pris en chasse par les gendarmes. L'audience a revisitée l'incident de voiture qui a coûté la vie à Mélanie Lemée en mettant en avant sa position sur la route.

Les gendarmes tentaient d'anticiper la trajectoire de la voiture, mais l'accusé n'avait pas l'intention de s'arrêter, disant être dans la panique et avoir peur d'être pris en flagrant délit. L'accusé reconnaît que son comportement était celui d'un fou et qu'il était choqué de ce qui s'est passé ce jour-là. Les parties civiles estiment que la fuite n'était pas une série d'erreurs ou de mauvais choix, mais une action assumée qui a mal tourné.

Le témoignage d'Emmanuel Moiska a été un moment clé de l'audience, car il était présent sur le bord de la route en même temps qu'il avait tenu la main de Mélanie Lemée. L'audience a également reconstitué la scène minute par minute pour comprendre les événements qui ont mené à la mort de la gendarme





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