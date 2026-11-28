Émilie König, figure du jihad féminin et propagandiste de Daesh, comparaît devant la Cour d'assises spéciale à Paris. Elle encourt 30 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroriste.

Émilie König, une ancienne propagandiste de l'organisation État islamique et figure majeure du jihadisme féminin, comparaît devant la Cour d'assises spéciale à Paris. L'accusée encourt trente ans de réclusion criminelle pour le délit d'association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Un parcours radical et chaotique

Le procès se tient depuis jeudi avec l'accusée de 41 ans qui a présenté des excuses à la nation française. La DGSI a détaillé son itinéraire radical, marqué par une conversion à l'islam durant sa minorité. Elle affirme avoir cherché un cadre et un sentiment de sécurité à travers la religion dès 2012.

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Sa participation à des manifestations et ses discours haineux en ligne témoignent d'une évolution vers l'extrémisme. Elle reconnaît avoir trouvé dans les réseaux sociaux le moyen de déverser sa colère. Le port du niqab en 2012 lui offrait la satisfaction de provoquer la peur chez ses contemporains.

Des aveux d'antisémitisme et de violence

Émilie König a admis avoir été antisémite par moments lors de ses premiers pas radicaux. Elle a décrit des discours violents contre ce qu'elle nommait les sionistes, reconnaissant comprendre peu de choses à ces propos à l'époque. Son avocat, Me Emmanuel Daoud, a contesté la nuance proposée par l'accusée.

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La prévenue a également raconté une relation toxique avec un combattant français en Syrie, Axel Baeza. Elle a avoué subir des corrections physiques régulières par ceinture de la part de son conjoint. Ce dernier lui a également confié une arme à feu et lui a ordonné de se faire exploser en cas d'intrusion.

Séjours en Syrie et propagande en ligne

Après un premier séjour entre mai et août 2013, Émilie König est revenue en France suite à la maladie de son fils aîné. Elle a repris le chemin de la Syrie en novembre 2013, abandonnant ses deux enfants sur le sol français. Elle justifie ce départ par une idéologie forte et une rupture familiale.

Son activité en ligne se poursuivait malgré les violences subies. Elle a diffusé des messages haineux sur Internet et adressé des menaces de mort au Premier ministre français de l'époque, François Fillon. Elle a également harangué le président américain Barack Obama dans ses publications.

Engagement familial et destin martyr

Émilie König a donné naissance à trois enfants, dont le premier sur zone de conflit. Elle a souhaité que son premier-né devienne un martyr comme son père décédé à Kobane en 2014. Cette demande tragique illustre l'ampleur de son engagement idéologique.

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Le président de la cour d'assises interroge la prévenue sur sa réalité actuelle face à son passé. L'objectif du procès est de déterminer qui est vraiment Émilie König aujourd'hui, tout en jugeant les actes commis lors de ses années de propagande.