Procès des violences ayant rendu un adolescent aveugle près de Bordeaux : la loi du silence persiste parmi les accusés

Au troisième jour du procès devant la cour d'assises de la Gironde, les cinq accusés impliqués dans le bizutage violent ayant rendu aveugle un adolescent à Cenon ont maintenu la loi du silence. Seul l'un d'eux a exprimé des regrets sans reconnaître pleinement les faits. L'audience met en lumière un phénomène de déresponsabilisation collective et la recherche de la vérité sur les coups portés.

Le troisième jour du procès devant la cour d'assises de la Gironde a été marqué par l'interrogatoire des cinq accusés, tous impliqués dans des violences volontaires en réunion ayant entraîné une infirmité permanente sur un adolescent dans le quartier Palmer à Cenon , près de Bordeaux.

Les faits remontent au 17 octobre 2020, lorsqu'un "jeu" extrêmement violent, qualifié de bizutage ou "jeu de la chasse à l'homme", a dégénéré. Le principe consistait à ce que les plus anciens pourchassent les plus jeunes, les Rattrapés étant frappés dans la cave d'un immeuble. L'une des victimes, un adolescent, a financièrement perdu la vue à la suite de ces violences.

Les accusés, âgés de 16 à 18 ans au moment des faits (l'un étant majeur), risquent jusqu'à quinze ans de prison si l'excuse de minorité n'est pas retenue pour les quatre mineurs. Dès le début de l'audience, une loi du silence, une omerta collective, s'est imposée. Les cinq jeunes hommes, libres et assis en file indienne devant leurs avocats, sont restés largement silencieux et ont minimisé leur rôle.

Seul l'un d'entre eux a exprimé un vague sentiment de culpabilité et des regrets, mais sans reconnaître formellement les coups portés à la tête. Il a notamment confié avoir entendu des cris en sortant de la cave, sans pour autant avouer sa participation active. Les autres ont nié en bloc ou se sont dédouanés.

L'accusé majeur a admis avoir donné quelques coups de poing, notamment à l'épaule et une fois au foie, mais a contesté avoir frappé la tête, malgré le témoignage Direct de la victime décrivant des coups sur le crâne et des bosses importantes. Il a finalement présenté ses excuses à la victime, Gaël, sous la pression de la présidente, Fabienne Roure-Guerrieri, qui a souligné la partialité de ses réponses.

Un autre a évoqué des "coups de poing enfantins" et a expliqué son silence par la peur des représailles et une prétendue méconnaissance des responsabilités individuelles. L'expert psychologue a relevé un phénomène de déresponsabilisation et d'effet de groupe, où la loyauté empêche de parler. La vidéo d'une autre victime du même "jeu" a été retrouvée dans le téléphone du premier auditionné, soupçonné d'être le caméraman, ce qui a mis en lumière la systématicité de ces pratiques.

La cour d'assises des mineurs, présidée par Fabienne Roure-Guerrieri, poursuit son travail d'élucidation avec pour objectif de déterminer les rôles exacts de chacun dans ce drame. Le verdict est attendu le vendredi suivant les audiences





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