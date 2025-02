Procès des ravisseurs des journalistes français : Nemmouche et quatre autres jihadistes comparaissent à Paris

Plus d'une décennie après leur enlèvement en Syrie, d'anciens otages français se retrouveront face à leurs présumés ravisseurs lors d'un procès historique à Paris. Mehdi Nemmouche, l'auteur de l'attaque au musée juif de Bruxelles en 2014, et quatre autres jihadistes liés à l'État islamique sont jugés pour leur rôle dans la détention des journalistes français.

Plus d'une décennie après l' enlèvement , d'anciens otages français se retrouveront face à leurs présumés ravisseurs lors d'un procès historique qui s'ouvre le lundi 17 février à Paris. Mehdi Nemmouche , l'auteur de l'attaque meurtrière du musée juif de Bruxelles en 2014, et quatre autres jihadistes liés à l'État islamique sont accusés d'avoir retenu Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres en Syrie en 2013.

Les journalistes français, enlevés à 10 jours d'intervalle dans les régions d'Alep et de Raqqa, ont subi des mois d'horreurs, entre violences physiques et psychologiques, privations de nourriture et simulacres d'exécutions, avant d'être libérés en avril 2014.Nemmouche, 39 ans, a déjà été condamné à la perpétuité en Belgique pour l'attentat au musée juif. Il est également jugé pour le rôle présumé de geôlier. Son avocat insiste sur l'innocence de son client, affirmant qu'il n'a jamais rencontré les journalistes et qu'il n'a aucune connaissance de leur identité. Cependant, les témoignages des otages et les éléments de l'enquête présentent une image contrastée de Nemmouche, un homme décrit comme bavard, pervers, fan d'actualité et de programmes criminels. Il utilisait ses connaissances pour faire des quiz aux otages, les menaçait de mort et imposait des imitations de personnages célèbres. Parmi les autres accusés, on trouve Abdelmalek Tanem, condamné en France pour avoir rejoint la Syrie en 2012 et soupçonné d'avoir été un des geôliers, ainsi que Kais Al Abdallah, un Syrien de 41 ans, accusé d'avoir facilité l'enlèvement de deux journalistes français. Deux autres accusés sont jugés même s'ils sont présumés morts: Oussama Atar, un haut cadre de l'État islamique condamné par défaut à la perpétuité pour les attentats du 13 novembre, et Salim Benghalem, considéré comme le chef de la détention des otages. Le procès, qui s'annonce long et complexe, est prévu jusqu'au 21 mars.





