Procès des parents d'Inass Touloub : la communauté de Suèvres mobilisée et blessée par le rejet de sa demande

À Suèvres, la commune honore la mémoire d'Inass Touloub malgré le rejet de sa demande de partie civile lors du procès de ses parents. Analyse de cette implication unique.

La commune de Suèvres, située dans le Loir-et-Cher entre Orléans et Tours, reste profondément mobilisée autour de l'affaire Inass Touloub. Depuis le début du procès des parents de la jeune fille devant la cour d'assises du Loir-et-Cher, le village entretient un devoir de mémoire et de solidarité envers la petite martyre de l'A10. Cette implication collective vise à honorer la vérité après quarante ans d'incertitude.

Une mémoire collective préservée depuis 1987

Depuis la découverte du corps d'Inass Touloub derrière une glissière de sécurité sur le territoire communal en 1987, la petite ville de 1 564 habitants a joué un rôle central dans le maintien du souvenir de l'enfant. Identifiée comme la petite inconnue de l'autoroute A10 durant des décennies, sa dépouille a été inhumée le 9 septembre 1987 dans le vieux cimetière de Suèvres. Sur sa tombe, une inscription simple rappelait son anonymat initial, mais cette sépulture est aujourd'hui la seule encore entretenue dans le carré des enfants.

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Les fleurs, peluches et Playmobil se sont succédé au fil des ans, témoignant d'une solidarité intergénérationnelle forte. Jadis, des croix chrétiennes ont orné la dalle en marbre, avant qu'une main de Fatma ne soit ajoutée par une main anonyme, reflétant l'ignorance de la religion de la fillette. En 2019, après l'identification formelle d'Inass Touloub grâce à un ADN correspondant à celui d'un homme arrêté en 2018, sa sépulture a été rénovée et son prénom a remplacé celui d'inconnue.

Une démarche juridique courageuse et contestée

La commune de Suèvres a décidé de se porter partie civile en novembre 2025, soit un mois après une marche blanche organisée avec le collectif Mouv'enfants. L'ancien maire Raphaël Pilleboue a clarifié que cette initiative visait uniquement à éviter que l'affaire ne s'enlise et à permettre l'ouverture effective du procès. Cette démarche est considérée comme rare en France dans le cadre d'affaires pénales, car elle émane d'une collectivité locale et non d'une victime directe ou de sa famille immédiate.

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Cependant, la cour d'assises de Blois a jugé cette demande irrecevable, estimant que la commune n'avait subi aucun préjudice lié aux infractions reprochées aux accusés. Me Éléonore Terrien Fréneau, avocate représentant les six enfants des accusés, s'est vivement opposée à cette requête, la qualifiant d'indécente et nauséabonde. Cette prise de position a profondément choqué les élus présents, qui considèrent leur action comme un devoir d'hommage et non une quête de reconnaissance financière.

Impact émotionnel et perspectives futures

Les séances d'audience devant la cour d'assises ont été marquées par des moments de tension et d'émotion intense, notamment lors du malaise de la mère de la victime. Des places spéciales ont été attribuées au maire de Suèvres, à une adjointe ainsi qu'à Raphaël Pilleboue, soulignant la présence continue de la communauté. Les experts médico-légaux ont également révélé que trois personnes, une adulte et deux enfants, avaient mordu Inass, ajoutant une dimension complexe aux témoignages entendus.

La question du lieu de sépulture demeure également sensible, la famille biologique souhaitant que Inass Touloub repose ailleurs que dans le village où elle n'a aucun souvenir heureux. Raphaël Pilleboue assure que la commune respectera les décisions de justice, malgré la difficulté émotionnelle que cela représentera. Il maintient que Suèvres pourra sortir la tête haute, fidèle à son engagement initial pour la vérité et la mémoire de l'enfant retrouvée en 1987.