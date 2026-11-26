La cour d'appel de Paris maintient le renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle pour le viol allégué en août 2018. Charlotte Arnould se prépare pour ce procès historique qui soulève la question du consentement.

La cour d'appel de Paris a rendu une décision majeure ce jeudi 26 novembre 2026 en confirmant le renvoi de l'acteur Gérard Depardieu devant une cour criminelle. Cette validation juridique concerne spécifiquement les faits de viol dénoncés par la comédienne Charlotte Arnould, permettant ainsi à l'affaire de passer au stade d'un procès pénal complet.

Une décision judiciaire historique et précise

Le jugement de la cour d'appel établit une distinction claire entre les deux dates d'incrimination. La juridiction a confirmé la poursuite pour les faits survenus le 7 août 2018, tout en prononçant un non-lieu pour les faits du 13 août 2018. Cette décision met fin à une incertitude juridique qui persistait depuis plusieurs années.

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Charlotte Arnould, qui accuse l'acteur de violences sexuelles, voit son combat juridique aboutir à cette étape cruciale. Me Carine Durrieu Diebolt, l'avocate de la plaignante, a qualifié ce processus d'historique. Elle souligne qu'il s'agit de la première fois qu'une personnalité d'une telle envergure en France est jugée pour viol.

Les positions des avocats et les enjeux juridiques

Me Carine Durrieu Diebolt a exprimé sa satisfaction lors d'une intervention sur BFMTV après l'annonce du verdict. L'avocate a insisté sur le courage de sa cliente et sur l'importance sociétale du procès. Elle explique que ce procès permettra d'aborder des notions juridiques complexes comme le consentement, la sidération et la dissociation traumatique.

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Côté défense, Me Delphine Meillet, l'une des avocates de Gérard Depardieu, a indiqué que son client pourrait déposer un nouveau recours. Elle a précisé que cette décision n'est pas encore actée et qu'elle dépend de la lecture détaillée de la décision judiciaire. La défense conteste toujours l'existence d'une contrainte ou d'une surprise au regard des images de vidéosurveillance fournies par l'acteur.

Impact humain et perspectives d'avenir

Malgré la satisfaction liée à cette décision de renvoi, Me Carine Durrieu Diebolt refuse de parler de guérison pour Charlotte Arnould. L'avocate rappelle que sa cliente vit avec les séquelles de ces événements depuis huit ans de procédure. Elle explique que l'on apprend à vivre avec le trauma, mais que la guérison totale n'est pas acquise.

Le procès devant la cour criminelle devrait se tenir dans un délai compris entre un an et un an et demi. Cette perspective offre à Charlotte Arnould l'espoir d'une conclusion judiciaire pour des faits survenus en 2018. L'actrice a déjà témoigné de l'impact dévastateur de ces agressions sur sa vie personnelle et professionnelle.

Contexte de l'affaire et prochaines étapes

L'affaire repose sur les accusations de viol portées par Charlotte Arnould contre Gérard Depardieu. Les faits se seraient déroulés au domicile de l'acteur, comme l'attestent les éléments de preuve vidéo. La cour criminelle départementale aura pour mission de juger l'acteur sur ces chefs d'accusation précis.

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La défense de Gérard Depardieu continuera probablement de contester les qualifications juridiques des actes. Me Delphine Meillet a réaffirmé que la question centrale reste l'absence de contrainte selon la vision de l'accusation. Les prochaines semaines verront la défense déterminer si un pourvoi en cassation est envisagé avant le début du procès.