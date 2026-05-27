Procès de Rodrigo Duterte : début des audiences sur les crimes contre l'humanité

Le procès de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte débutera le 30 novembre. L'ancien chef d'État philippin sera jugé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité dans le cadre de sa politique antidrogue. Son état continue de se détériorer et devra faire l'objet d'un examen plus approfondi avant que tout procès puisse débuter.

Le procès de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte débutera le 30 novembre. L'ancien chef d'État philippin sera jugé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité dans le cadre de sa politique antidrogue .

Son état continue de se détériorer et devra faire l'objet d'un examen plus approfondi avant que tout procès puisse débuter. Le gouvernement philippin demande l'arrestation de l'ancien chef de la police visé par un mandat de la CPI. La Cour pénale internationale se penche sur le cas de Rodrigo Duterte, l'ancien président philippin accusé de crimes contre l'humanité lors de sa campagne antidrogue.

Des décennies passées à assassiner son propre peuple, à assassiner les enfants des Philippines, et il prétend avoir fait tout cela pour son pays. Il ne le nie pas





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