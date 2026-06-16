Procès de "Ma Dalton" : trente et un ans après la découverte du corps démembré de Corinne Di Dio, son ex-belle-sœur face à la justice

Marie-Thérèse Garcia, 79 ans, comparaît devant la cour d'assises des Yvelines pour le meurtre de son ex-belle-sœur, Corinne Di Dio, retrouvée démembrée en 1995 dans une malle sur l'Eure. L'affaire, classée à deux reprises, a été rouverte grâce aux déclarations de l'accusée dans une autre affaire de disparition. Son procès se déroule en l'absence de son co-accusé, Antonio Marquez-Gomez.

L'affaire Corinne Di Dio demeure l'une des énigmes criminelles les plus troublantes de ces dernières décennies en France. En juin 1995, un pêcheur découvrait une malle flottant sur l'Eure, contenant le corps démembré d'une femme.

L'identification, longue et complexe, révéla qu'il s'agissait de Corinne Di Dio, une mère de famille de 37 ans portée disparue quelques jours auparavant. Dès les premières investigations, plusieurs hypothèses furent envisagées : fugue, suicide, ou implication dans des affaires de grand banditisme liées à son entourage. L'enquête, marquée par de nombreuses impasses, avait d'abord visé son ex-compagnon, Antonio Marquez-Gomez, sans conduire à des poursuites décisives.

Le dossier avait même connu deux non-lieux, en 2000 puis en 2008, malgré des témoignages accablants et des traces de sang relevées au domicile d'un proche. Le rebondissement décisif intervient en 2023, dans le cadre d'une autre affaire de disparition, celle de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat dans les Deux-Sèvres.

Les enquêteurs, interrogeant à nouveau Marie-Thérèse Garcia, alias "Ma Dalton", grande-tante de Leslie, ont été frappés par ses déclarations glaciales à la belle-mère de la jeune femme disparue : "Quand vous avez un proche qui disparaît, que les jours et les semaines passent et que vous n'avez pas de nouvelles, c'est l'émotion, la colère froide qui parle. La tête que l'on n'a jamais retrouvée, les mains non plus...

". Ces mots, prononcés à propos d'une disparition non élucidée, ont ravivé les soupçons concernant l'affaire Di Dio, car les similitudes avec la découverte du corps sans tête et sans mains en 1995 étaient saisissantes. Âgée de 79 ans au moment de sa mise en examen, Marie-Thérèse Garcia, ex-belle-sœur de la victime, est donc jugée depuis le 16 juin 2026 devant la cour d'assises des Yvelines.

Elle conteste farouchement toute implication, clamant son innocence dans ce meurtre sordide pour lequel elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès se déroule en l'absence de l'autre principal accusé, Antonio Marquez-Gomez, introuvable et poursuivi par un mandat d'arrêt international.

L'accusation repose notamment sur le témoignage de Nancy, la fille de Marie-Thérèse Garcia, qui affirme avoir vu sa mère tuer Corinne Di Dio dans le salon de la maison familiale à Saint-Hilarion, avant de découper le corps dans le garage. Ce récit est corroboré par le compagnon de l'époque de la prévenue, Francisco Marquez-Gomez, et par des prélèvements sanguins effectués dans la laverie et l'évier de la demeure.

La défense, de son côté, met en avant les lacunes de l'enquête initiale, les erreurs de procédure et l'absence de preuves matérielles directes irréfutables. Elle rappelle que deux non-lieux ont été prononcés dans cette affaire et souligne les conditions délétères dans lesquelles les premières investigations se sont déroulées.

Ce procès, très médiatisé, ravive también la douleur de la famille de Corinne Di Dio, qui espère enfin voir la lumière se faire sur les circonstances exactes de sa mort atroce, plus de trente ans après les faits. Il pose également la question de la réouverture des dossiers criminels classés sans suite, et de la persévérance des familles de victimes dans leur quête de vérité et de justice





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