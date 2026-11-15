Procès de la séquestration Montasinos : huit accusés jugés à Montpellier

Huit prévenus comparaissent à la cour d'assises des mineurs de l'Hérault pour des tortures ayant entraîné une amputation. Le commanditaire, emprisonné, supervisait les faits.

Huit accusés âgés de vingt et un à quarante-trois ans comparaissent à partir de ce lundi devant la cour d'assises des mineurs de l' Hérault, à Montpellier. Ils sont jugés pour leur implication dans les séquestration s et tortures atroces subies par deux hommes venus de la région parisienne en novembre deux mille vingt-deux.

Détails des faits et mécanisme des représailles

Les faits se sont déroulés dans le quartier Montasinos, plus précisément sur la place Rosa Parks à Montpellier. La violence a éclaté après la disparition d'une sacoche contenant pour six mille euros de stupéfiants, ce qui a valu aux deux victimes, âgées de trente-trois et quarante ans, d'être prises à partie. Ils ont été contraints de se déshabiller entièrement avant de s'entretuer sous la contrainte.

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L'un des deux hommes a ensuite été séquestré et transporté en voiture vers un lieu isolé, situé près du domaine de Verchant. Sur place, des membres du réseau de trafic ont broyé sa main à coups de pierre. Les blessures ont été si graves que l'homme a dû se voir amputer d'un doigt et porte de lourdes séquelles physiques à vie.

Rôle du commanditaire emprisonné et arrestations

Une particularité majeure de cette affaire réside dans la supervision des agissements par le chef du réseau de drogue. Selon des témoignages convergents recueillis sous secret par la Police Judiciaire, cet individu a ordonné et supervisé les représailles depuis sa prison. Il a dirigé les opérations en temps réel par téléphone et via des appels vidéo.

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L'avocat de l'un des accusés, Me Stéphane Gas, conteste la capacité d'action à distance. Il affirme qu'il est impossible de gérer un tel trafic depuis un établissement pénitentiaire et que la présence sur place est indispensable. Malgré cette défense, les enquêtes ont permis d'interpeller les présumés responsables en mai deux mille vingt-trois.

Témoignages, saisies et enjeux du procès

L'ampleur de l'enquête a permis de saisir plus de soixante mille euros en liquide chez l'un des présumés responsables. Ces éléments, combinés aux aveux de certains suspects, ont été déterminants pour identifier les membres clés du réseau impliqués dans ce règlement de comptes sordide.

Le procès risque de se tenir à huis clos, une mesure motivée par le statut de mineur de l'un des accusés au moment des faits. Cette procédure judiciaire marque une étape cruciale dans la lutte contre le narcobanditisme dans l'Hérault, révélant l'organisation cellulaire et violente de ces réseaux.