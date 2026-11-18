Halima El Bakhti condamnée à 20 ans et Ahmed Touloub à 15 ans de prison pour les sévices sur Inass, corps retrouvé en 1987 sur l'autoroute A10.

La cour d'assises du Loir-et-Cher a rendu son verdict mardi dans l'affaire tragique de la "martyre de l' A10", prononçant des peines lourdes pour les parents d' Inass Touloub. Halima El Bakhti, la mère, a été condamnée à vingt ans de réclusion criminelle pour torture et actes de barbarie, tandis que le père, Ahmed Touloub, écope de quinze ans de prison.

Ce verdict intervient trente-neuf ans après la découverte du corps supplicié de l'enfant au bord de l'autoroute A10. Les accusés, âgés respectivement de soixante-douze et soixante-quatorze ans, comparaissaient libres mais sont immédiatement incarcérés à l'issue de l'audience. Ils ont quitté la salle d'audience en silence, sans manifester d'émotion notable.

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Une barbarie gratuite reconnue par la justice

La présidente Audrey Debeugny a motivé la décision en soulignant la gravité exceptionnelle des faits, commis au sein du foyer familial par ceux qui devaient protéger l'enfant. La cour a estimé que Halima El Bakhti avait volontairement commis les actes de torture constatés, rejetant l'idée que l'enfant n'ait jamais été considérée comme leur progéniture.

Les sévices infligés à Inass Touloub ont été décrits comme démonstratifs d'une cruauté maternelle absolue. La juge a précisé que l'enfant n'était plus vue comme une personne mais comme le réceptacle de cette violence. Cette analyse factuelle a prévalu malgré les tentatives de défense pour nuancer les intentions des parents.

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L'altération du discernement invoquée pour la peine

Halima El Bakhti a demandé pardon à sa fille Inass durant les débats, plaidant une incompréhension totale de ses actes. Cependant, la cour a retenu une altération de son discernement au moment des faits. Cette circonstance atténuante spécifique a limité la peine maximale encourue à vingt ans de réclusion.

Les avocats de la défense, dont Me Camille Radot pour la mère et Me Yasmina Belmokhtar pour le père, ont indiqué qu'ils feraient appel de cette décision. Me Radot avait soutenu que la mère avait elle-même été maltraitée par sa propre mère, invoquant ainsi une transmission intergénérationnelle de la violence pour expliquer les agissements.

La complicité par silence du père Ahmed Touloub

Pour Ahmed Touloub, les jurés ont estimé qu'il ne pouvait qu'avoir connaissance des sévices subis par sa fille Inass. Sa qualité de père implique une obligation de protection qu'il a manifestement négligée en restant spectateur passif de la torture. Son attitude durant le procès, fatigué et la tête basse, n'a pas suscité de compassion chez les jurés.

L'avocat général, Stéphane Javet, avait initialement requis vingt ans contre la mère et quatorze ans contre le père. Le verdict final confirme la responsabilité pénale des deux parents, tout en ajustant légèrement la peine du père à quinze ans pour tenir compte du contexte familial et des éléments apportés par la défense.

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Un long combat pour l'identification et la vérité

Ce procès marque l'aboutissement d'une enquête longue de plusieurs décennies, identifiée comme le plus ancien cold case français résolu. L'enfant avait été retrouvée le 11 août 1987, mais son identité n'a été établie qu'en 2018 grâce aux avancées dans les analyses ADN.

L'interpellation des parents a été rendue possible grâce à ces progrès scientifiques, permettant enfin de fermer un dossier traumatique pour la région. Le procureur a exprimé la satisfaction que Inass ait eu son procès, offrant une closure symbolique pour permettre à la victime de reposer en paix après tant d'années d'incertitude.