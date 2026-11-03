Procès de l'incendie de la mairie de Limoges : La défense réclame la liberté du suspect

La défense d'un suspect incarcéré pour l'incendie criminel de la mairie de Limoges demande sa remise en liberté. Les avocats contestent les preuves et minimisent les dégâts, tandis que le parquet exige son maintien.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel examine mardi 3 novembre la demande de remise en liberté d'un homme de 34 ans, mis en examen pour son rôle présumé dans l'incendie criminel de l' hôtel de ville de Limoges survenu le 17 octobre dernier. Cette audience marque un tournant juridique majeur dans l'affaire qui a provoqué l'effondrement partiel du beffroi et de la toiture de cet édifice historique inauguré en 1883.

Défense conteste les indices et minimise les dégâts

Les avocats de Guillaume Laverdure, dont Maître Henri Braun et Maître Guillaume Laverdure lui-même, ont plaidé devant les juges l'absence d'indices graves et concordants justifiant une mise en examen. Ils soutiennent que les éléments présentés par la justice sont très légers, se basant principalement sur des images floues montrant un individu portant un gilet jaune sans visage distinctement visible. Le conseil de la défense a également formulé une remarque provocatrice affirmant que dans ce dossier, la véritable victime est constituée par les murs endommagés plutôt que par des personnes physiques.

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Interpellation et positionnement du suspect

Ce suspect originaire de la Creuse, travailleur intérimaire dans le bâtiment et défenseur de l'environnement, avait été interpellé le 20 octobre à Bussière-Boffy dans la Haute-Vienne. Qualifié par le parquet de meneur le plus actif et acharné lors des violences, il fait face à des chefs d'accusation incluant la tentative d'homicide sur policier et la destruction volontaire de biens publics. Arrivé sous escorte vestimenté d'un sous-pull noir et d'un jean, il a été accueilli par une quarantaine de sympathisants avant de déclarer n'avoir rien à dire lors de cette audience, refusant ainsi de s'expliquer publiquement sur les faits reprochés.

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Réquisitoire exigeant le maintien en détention

La procureure a fermement rejeté les arguments de la défense et le qualificatif de bouc émissaire, requérant le maintien en détention provisoire de l'intéressé. Elle a souligné un comportement cynique durant la garde à vue, notant notamment que le suspect s'est débarrassé immédiatement de son téléphone portable dès l'approche des forces de l'ordre. Craignant un renouvellement des faits violents, elle a estimé que la personnalité de l'homme, décrit comme tout sauf bête et conscient de devoir se défendre stratégiquement, représentait un risque suffisant pour justifier sa privation de liberté jusqu'à la décision finale attendue jeudi.

Solidarité nationale et reconstruction programmée

Pendant que le procès judiciaire avance, la mobilisation citoyenne pour reconstruire l'emblématique hôtel de ville atteint des sommets inédits. La cagnotte initiée par la Fondation du patrimoine a franchi le cap symbolique du million d'euros grâce au soutien de plus de 9 000 donateurs depuis l'attaque. Parallèlement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental instaurant une réduction d'impôt majorée pour les contributions financières destinées à la restauration de l'édifice, facilitant ainsi le financement public et privé nécessaire aux travaux prévus d'ici début 2027.