Le tribunal d'Alès examine le procès de trois hommes accusés d'avoir agressé le siège du PCF en mai 2025. Les accusés démentent toute implication dans cette violente rixe.

La Chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Alès s'est réunie ce mercredi 25 novembre pour entendre les débats relatifs à l'agression survenue au Prolé d'Alès. Ce local abrite la section locale du Parti communiste Français située dans la Bodéga, au cœur de la ville gardoise. L'inculpation vise trois hommes âgés de 24 à 27 ans, accusés de violences aggravées commises en réunion lors de la feria de l'Ascension. Le président Simon Lanes a ouvert l'audience en instaurant un cadre judiciaire strict.

Déroulement des faits au Prolé d'Alès

Le procès repose sur les événements de la nuit du 30 au 31 mai 2025, où huit à dix individus sont entrés dans le local. Le rappel des faits indique qu'une dispute a éclaté après le refus de service à un homme arborant des croix celtiques et une fleur de lys. Une bagarre générale a suivi avec des jets de chaises et l'utilisation de gaz lacrymogène à bout portant. Cette violence a entraîné quatre journées d'incapacité totale de travail pour les victimes présentes sur les lieux.

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Les avocats de la partie civile ont demandé la projection de la vidéosurveillance pour éclaircir les circonstances. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande après une suspension de séance. Une exception de nullité soulevée par le conseil de Correntin Lehnert a également été rejetée. Le jugement sur cette demande d'irrecevabilité concernant la ligne téléphonique a été joint au fond du dossier.

Négations des prévenus et liens politiques

Les trois prévenus nient fermement toute implication dans les violences reprochées. Le premier, âgé de 27 ans et originaire d'Alès, admet sa présence à la feria mais déclare ne pas connaître l'emplacement du Prolé. Il nie également toute signification politique à ses tatouages, incluant une croix celtique et une fleur de lys. Ses avocats contestent également les allégations de liens avec le Bloc Montpelliérain, groupuscule dissous en mars 2026.

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Le deuxième prévenu, un brocanteur de 24 ans résidant près d'Alès, rejette toute appartenance politique. Il se décrit comme une personne casanière et nie avoir participé à la rixe. Le troisième inculpé, un menuisier de 27 ans originaire d'Uzès, a produit une photo horodatée de 19 h 37 le 30 mai. Cette preuve place le suspect dans un restaurant pour fêter un anniversaire avec sa compagne, loin du lieu de l'agression.

Réquisitions du parquet et débats juridiques

Les parties civiles décrivent un traumatisme durable pour les blessés, incluant des arrêts de travail et des suivis psychologiques. Elles identifient les trois accusés comme ayant participé activement à l'attaque. La défense a souligné la faiblesse des témoignages, notant des incohérences dans les dépositions. L'avocat Mathieu Sassi a qualifié la procédure d'hors norme en l'absence de démonstration probante solide.

Le procureur Abdelkrim Grini a écarté la préméditation en raison du manque d'éléments matériels. Il a relevé des doutes sur les données de téléphonie mobile du prévenu d'Uzès. Ses réquisitions demandent douze mois de prison dont six avec sursis simple pour l'un des accusés. Trois ans d'interdiction de port d'arme sont requis pour les deux autres prévenus liés au dossier par le bornage téléphonique.

Prochaines étapes et délibéré attendu

L'audience s'est achevée vers 19 h 45 devant une salle encore nombreuse. Le tribunal a annoncé que le délibéré ne serait rendu que le 28 décembre 2026 à 13 h 30. Cette date marque la fin de cette première phase de procès concernant les violences survenues pendant la feria. La justice gardoise prendra le temps d'examiner tous les éléments avant de prononcer sa décision finale.