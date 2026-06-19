Procès de l'assassinat d'un père de famille dans le Lot-et-Garonne : le tireur condamné à 25 ans de réclusion criminelle

La cour d'assises du Lot-et-Garonne a rendu son verdict dans le procès de l'assassinat de Tiago Ribeiro en 2022. Marcos Navarro Mendez, l'auteur du tir, a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Sa compagne, Madalena, a écopé d'une peine de douze ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat.

La cour d'assises du Lot-et-Garonne a rendu son verdict dans le procès de l'assassinat de Tiago Ribeiro en 2022. Marcos Navarro Mendez , l'auteur du tir, a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle.

Sa compagne, Madalena, a écopé d'une peine de douze ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat. Les deux autres accusés ont été acquittés. Le motif de l'assassinat n'a jamais été étalé au grand jour. Le différend opposant Tiago à Pedro Seixas semble être à l'origine de l'assassinat.

Pedro accuse Tiago de consommer de la cocaïne. Le 24 avril 2022, Miguel, beau-frère de la victime, convie ses proches autour d'un repas à son domicile de Tonneins. Tiago et les siens sont de la partie. Pedro, Marcos et Madalena débarquent pendant la soirée pour mettre un terme au conflit.

Alors qu'il n'est initialement pas impliqué, l'Espagnol de 36 ans s'en mêle et saisit Tiago par le col. Une fois la tension descendue, les visiteurs repartent. Marcos, très énervé, ne compte pas en rester là. Il passe un coup de fil à Vitor, chez qui il stocke certaines de ses affaires.

Dont son jouet, qu'il réclame illico. Le quadragénaire portugais s'exécute et livre l'arme dans un sac de sport. Lorsque la petite famille rentre à son domicile de Buzet, passé minuit, Marcos et Madalena arrivent en suivant. Les deux hommes descendent.

Marcos pointe une arme sur la tête de Tiago et l'abat sous les yeux de sa femme enceinte et de ses deux enfants de trois et six ans. Devant la cour, l'auteur du coup de feu s'est défendu d'un tir accidentel. Je voulais juste lui faire peur, a assuré le trentenaire.

De leur côté, les avocats des trois autres protagonistes ont plaidé pour l'acquittement, estimant tous qu'il manquait de preuves matérielles concrètes pour désigner la responsabilité de leurs clients dans l'affaire. Deux ont finalement eu gain de cause





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