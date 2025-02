Procès de Joël Le Scouarnec : quatre mois d'audience pour près de 300 victimes

Le procès de l'ancien chirurgien Joël Le Scouarnec, poursuivi pour des viols et agressions sexuelles sur 299 victimes, débutera le 24 février à Vannes. Le procès, qualifié de « procès sensible » en raison du nombre impressionnant de victimes, durera quatre mois et coûtera entre 2,7 et 3,2 millions d'euros.

Près de 300 victimes, quatre mois d'audience, deux ans et demi de préparation et un coût qui pourrait dépasser 3 millions d'euros : le procès de Joël Le Scouarnec , 74 ans, pour viols et agressions sexuelles doit débuter lundi 24 février, pour quatre mois. Il a été officiellement labellisé « procès sensible » par le ministère de la Justice .

L'ancien chirurgien purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion pour des viols sur sa jeune voisine et sur une nièce dans les années 1990 et pour des atteintes sexuelles sur une autre nièce et une jeune patiente à la même période. Après quatre ans d'instruction, Joël Le Scouarnec est renvoyé en septembre 2024 devant la cour criminelle du Morbihan pour 111 viols aggravés et 189 agressions sexuelles aggravées sur 158 victimes de sexe masculin et 141 de sexe féminin. Des actes commis entre janvier 1989 et janvier 2014 et mis au jour en 2020. À cette époque et après sa première condamnation, le chirurgien est mis en examen dans une deuxième procédure, menée sous l'autorité du parquet de La Rochelle. Des recherches et des auditions s'appuyant sur les carnets intimes où il consignait scrupuleusement les noms de ses victimes, associés à des descriptions d'agressions : cunnilingus, attouchements, pénétrations digitales… ont mis au jour 312 victimes de viols et agressions sexuelles, entre 1986 et 2014. Âgées en moyenne de 11 ans, la plupart étaient en « état d’endormissement » et n’ont gardé aucun souvenir de leur agression. Sur 299 victimes retenues, 184 sont parties civiles ainsi que 74 autres parties civiles indirectes (famille, etc.) et 9 parties civiles morales. 63 avocats les représentent. La ville de Vannes a mis gratuitement à disposition de la justice l'ancienne faculté de la ville, située à proximité du palais de justice, pour y installer les différentes salles qui accueilleront les parties civiles, les journalistes et le public. La labellisation « procès sensible » est une demande que les juridictions adressent au ministère de la Justice, dans ce cas précis, en raison du nombre hors norme de victimes. « Le fait de bénéficier de ce label nous permet d’obtenir des abondements budgétaires pour organiser au mieux le procès », explique Ronan Le Clerc. Fin janvier, 700 000 euros avaient déjà été débloqués par le ministère pour aménager les sites et déployer un important volet technique (visioconférence, sonorisation, informatique, etc.). À cela s’ajoutent : des préfabriqués pour le personnel supplémentaire affecté au procès, les salaires de techniciens, agents de sécurité, gardiennage, parking, etc. Sans oublier les frais de reprographie, avec une ordonnance de mise en accusation de près de 900 pages qu’il a fallu reproduire et envoyer à toutes les parties civiles, relève Ronan Le Clerc. Des frais divers estimés à 385 000 euros. Quant au volet des frais de justice (déplacements des témoins, experts, enquêteurs et parties civiles qui vont se relayer à la barre), il a été provisionné par le ministère à hauteur de 1,5 million d’euros mais pourrait atteindre jusqu’à 2 millions. À l’image de l’affaire Pélicot, le procès hors normes de Joël Le Scouarnec connaît un fort retentissement en France, mais également à l’étranger. Début février, 264 journalistes représentant 62 médias (français, belges, britanniques, néerlandais et espagnols) et cinq dessinateurs s’étaient accrédités pour ce procès qui doit voir défiler à la barre 45 témoins et 10 experts. La salle des assises de Vannes étant trop petite pour accueillir tous les protagonistes du procès, les journalistes et le public pourront suivre chaque jour la retransmission des débats dans deux salles situées à environ 300 mètres de là, chacune avec une capacité d’une centaine de places.





