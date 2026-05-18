Procès de Félix Bingui dans le clan Yoda: trafic de stupéfiants et blanchiment de l’argent

Le procès commence le 18 mai 2026 contre Félix Bingui, le chef présumé de l'organisation criminelle Yoda, accusé notamment de trafic de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs.

Ce 18 mai 2026 s’ouvre à Marseille le procès de Félix Bingui , présenté par les enquêteurs comme le chef du clan Yoda, l’un des principaux réseaux de narcotrafic marseillais .

Le procès doit se tenir jusqu’au 5 juin 2026. Arrêté au Maroc en mars 2024 puis extradé vers la France en janvier 2025, il est poursuivi notamment pour trafic de stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et direction d’une organisation criminelle. Le clan Yoda avait été au cœur de la guerre sanglante contre la DZ Mafia en 2023, une série de règlements de comptes liés au contrôle des points de deal dans les quartiers nord de Marseille.

Ce procès est présenté comme l’un des plus importants de ces dernières années dans la lutte contre le narcotrafic marseillais





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