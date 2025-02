Procès de Destitution Possible pour le Président Argentin après Promotion d'une Crypto-Monnaie Effondrée

Le président argentin Javier Milei est menacé d'une procédure de destitution après avoir promu une crypto-monnaie qui s'est effondrée rapidement.

BUENOS AIRES (Reuters) - Le président argentin Javier Milei pourrait faire l'objet d'une procédure de destitution devant le Congrès, ont déclaré samedi des parlementaires de l'opposition, suite à sa promotion d'une crypto-monnaie qui s'est effondrée peu de temps après. Javier Milei a publié vendredi soir sur le réseau social X un message recommandant une crypto-monnaie peu connue, le $LIBRE, qui a connu une hausse spectaculaire de sa valeur, atteignant près de 5 dollars l'unité.

Cependant, quelques heures plus tard, la cryptomonnaie a chuté brutalement, sa valeur plongeant à moins d'un dollar. Selon des experts en fintech en Argentine, il pourrait s'agir d'une « rug pull », une arnaque où les développeurs d'une crypto-monnaie abandonnent le projet en s'emparant des actifs collectés auprès des investisseurs. « Ce scandale, qui nous met en mauvaise lumière sur la scène internationale, nous oblige à lancer une procédure de destitution contre le président », a déclaré Leandro Santoro, membre de la coalition d'opposition. Des médias locaux ont affirmé que le message de Javier Milei était resté en ligne pendant quelques heures vendredi soir avant d'être supprimé. Le président argentin a ensuite déclaré qu'il avait retiré son message après avoir pris connaissance de la situation et a précisé qu'il n'avait aucun lien avec la crypto-monnaie. « Je n'étais pas au courant des détails du projet et une fois que je l'ai appris, j'ai décidé de ne plus promouvoir », a-t-il déclaré. (Jorge Otaola, rédigé par Kylie Madry; version française Camille Raynaud) reuters.com 16 Févr 2025, 6:50 Partager : Rédiger un commentair





