Lors de la cinquième journée du procès en appel à Pau, l'experte informatique et des témoignages en prison bousculent la défense. Focus sur les éléments clés.

La cinquième journée du procès en appel de Maylis Daubon, qui se déroule devant la cour d'assises de Pau ce lundi 23 novembre 2026, a été marquée par une série de révélations inattendues et de tensions entre la défense et la cour. À 9 heures 05, la présidente de la cour a interrompu le déroulement habituel pour lire un mail reçu la veille par le parquet de Pau. Ce message, émanant des services pénitentiaires de la maison d'arrêt de Pau, alerte sur des propos tenus par l'accusée envers ses codétenues.

Confidences en prison et stratégie de défense

La nouvelle la plus choquante concerne les conseils juridiques donnés à Maylis Daubon en détention. Deux codétenues ont déclaré que Maylis Daubon leur avait confié, suite à un entretien avec ses avocats le 14 novembre dernier, que sa stratégie consistait à affirmer que les enfants avaient dissimulé le téléphone d'Enéa dans son cercueil. Cette déclaration a provoqué un sursaut de Me Monzat, l'avocat de la défense, qui a visiblement été surpris par cette information. Cet aveu indirect remet en cause la crédibilité de la version officielle cherchant à expliquer l'absence de cette pièce maîtresse depuis sept ans.

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Analyse numérique et recherches suspectes

Après cette interruption, l'expert informatique Hervé Putigny a présenté ses conclusions détaillées pendant plus d'une heure. Ses analyses ont révélé que Maylis Daubon avait effectué au moins quatre recherches sur internet dès mars 2018. Ces requêtes, par la suite effacées, portaient sur les termes " overdose par bêtabloquant " et " Propranolol ". Or, le docteur Costagliola, médecin légiste entendu en visioconférence, a confirmé que ce bêtabloquant avait été retrouvé dans le corps de la victime à un taux létal, neuf fois supérieur à une dose thérapeutique maximale.

Nettoyage numérique des contacts proches

L'expert a également mis en lumière des manipulations suspectes sur les téléphones portables de l'entourage d'Enéa. Les téléphones de la sœur Luan, du petit ami de cette dernière Mayveen, du petit ami d'Enéa Nicolas, ainsi que celui de la mère de l'accusée Catherine Daubon, semblent avoir été nettoyés. Ces appareils ont perdu toute conversation avec la défunte dans les mois précédant son décès. Me Large, représentant les parties civiles, a souligné cet effacement massif devant la cour, suggérant une tentative de dissimulation coordonnée.

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Le rôle central du téléphone disparu

Au cœur de cette affaire, le téléphone de la jeune femme majeure Enéa Daubon, décédée le 19 novembre 2019 à l'hôpital de Dax, reste la pièce manquante du puzzle. Sept ans après les faits, l'objet n'a jamais été retrouvé. Cette absence est d'autant plus problématique que le 18 novembre, alors qu'Enéa était dans le coma, l'appareil avait envoyé des messages évoquant son suicide à trois destinataires : Luan, Mayveen et Nicolas. La mère Maylis Daubon n'était pas destinataire de ces messages, ce qui ajoute une complexité technique au dossier.

Position des parties civiles et prochaines étapes

Les parties civiles, représentées par la famille Reverdy, sont particulièrement attentives à ces nouvelles preuves numériques. Elles ont annoncé demander l'audition de Catherine Daubon, la grand-mère de la victime, dont le téléphone a enregistré la perquisition du domicile familial. Cette demande intervient alors que la famille Reverdy prend la parole à la barre cet après-midi pour le cinquième jour du procès. La poursuite de ces auditions et l'analyse des éléments numériques devraient continuer à structurer les débats qui se tiennent depuis le mardi 17 novembre 2026.