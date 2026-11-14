Procès d'appel Maylis Daubon : Acquittement et suicide au cœur des débats

Le procès en appel de Maylis Daubon débute le 17 novembre à Pau. Ses avocats plaident l'acquittement et invoquent un suicide, contestant la condamnation initiale de trente ans de prison.

Le procès en appel de Maylis Daubon reprend devant la cour d'assises de Pau à partir du mardi 17 novembre et se poursuivra jusqu'au 26 novembre. La Landaise, déjà condamnée en première instance à trente ans de réclusion criminelle, y défend sa liberté face aux accusations d'intoxication mortelle de sa fille aînée et d'empoisonnement de sa cadette.

Défense et stratégie d'acquittement

Me Carine Monzat et Me Tristan Jannot assurent la défense de Maylis Daubon pour cette instance d'appel. Me Carine Monzat, qui représentait déjà l'accusée lors du procès de 2025 à Mont-de-Marsan, confirme que l'axe de la défense n'a pas changé d'un iota. L'avocate plaidera systématiquement l'acquittement, réitérant que sa cliente n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Me Tristan Jannot, avocat du barreau de Lyon, rejoint l'équipe juridique, remplaçant Me Gérard Danglade lors de cette étape cruciale du processus judiciaire.

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Contestation des preuves et nouveaux indices

La défense s'oppose fermement à l'idée que de nouveaux éléments de preuve seraient introduits lors de ce procès. Selon Me Carine Monzat, le dossier soumis à la cour d'assises d'appel reste strictement identique à celui examiné l'an dernier. L'arrêt de mise en accusation et la liste des témoins transmise par l'avocat général sont les mêmes, à l'exception de la motivation de la condamnation initiale qui servira de base aux débats. Les avocats affirment que cette répétition vise à examiner la cohérence des preuves plutôt qu'à explorer de nouvelles pistes accusatrices.

Témoignages et hypothèse du suicide

Les avocats de la défense invoquent l'hypothèse d'un suicide par auto-injection de médicaments comme explication crédible du décès de l'aînée. Me Carine Monzat soutient que sa cliente n'a jamais été diagnostiquée comme atteinte d'une pathologie psychiatrique, bien que ce syndrome ait été évoqué par une enquêtrice sociale. Cette absence de diagnostic médical formel est centrale dans la stratégie défensive, qui cherche à démontrer que la responsabilité pénale ne peut être engagée sans preuve d'altération du discernement.

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Réaction du père et attentes de la famille

Yannick Reverdy, père des enfants et partie civile, occupera la première rangée durant les audiences. Il exprime une crainte profonde, estimant que le second procès risque de prolonger le calvaire familial plutôt que d'apporter des réponses. Le père souligne l'insatisfaction face aux questions restées sans réponse, notamment les causes exactes du décès d'Enea. Il met en avant les erreurs procédurales et les mensonges attribués à Maylis Daubon lors du premier procès, qui se sont révélés être des erreurs policières.

Prochaines étapes judiciaires

Les débats se tiendront au tribunal de Pau jusqu'à la fin du mois de novembre, avec des témoins de personnalité appelés à éclairer la personnalité de Maylis Daubon. L'objectif est de fournir au jury des éléments contextuels sur son caractère, potentiellement théâtral ou menteur pathologique selon certaines observations passées. La suite de la procédure déterminera si la condamnation initiale sera confirmée, modifiée ou infirmée, dans un contexte judiciaire marqué par une grande complexité factuelle et émotionnelle.