L'appel des ex-dirigeants de la CR 47 pour prise illégale d'intérêts autour du lac de Caussade est fixé à avril 2027. Détails de l'affaire et peines encourues.

Le procès en appel de Serge Bousquet-Cassagne et Patrick Franken est officiellement programmé pour le 8 avril 2027 devant la cour d'appel d'Agen. Cette audience marquera le début des débats concernant l'appel interjeté par les deux anciens dirigeants de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne.

La date initialement prévue pour le 19 novembre a été repoussée à la demande de l'un des avocats de la défense. Ce report permet aux parties de finaliser leurs conclusions pour cette affaire complexe liée à la construction du lac de Caussade.

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Mécanisme de la prise illégale d'intérêts

Serge Bousquet-Cassagne et Patrick Franken sont poursuivis pour prise illégale d'intérêts. Ils sont accusés d'avoir utilisé des fonds publics pour payer des amendes personnelles liées à la construction illégale de l'ouvrage. Le parquet décrit les réunions ayant permis ces transferts comme étant organisées de manière " fantaisiste ".

Les deux hommes ont perçu des fonds émanant du syndicat de la CR 47, puis de la Chambre d'agriculture du département. Ces ressources financières ont été destinées à s'acquitter des sanctions financières. Les montants totaux des amendes, incluant les intérêts civils pour les associations environnementales, avoisinaient les 100 000 euros.

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Peines de première instance et historique judiciaire

En mars 2026, la première instance avait condamné Serge Bousquet-Cassagne à dix-huit mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. Patrick Franken avait reçu une peine similaire de douze mois de prison assortie d'un sursis probatoire de deux ans. Ces deux condamnations s'ajoutent à une inéligibilité de cinq ans prononcée contre eux.

Le tribunal de première instance avait relaxé les deux hommes pour recel provenant d'un abus de confiance. Patrick Franken avait été relaxé pour soustraction et détournement de biens d'un dépôt public. En revanche, la confiscation des scellés avait été prononcée à hauteur de 25 400 euros pour Patrick Franken et de 37 000 euros pour Serge Bousquet-Cassagne.

Enjeux de l'appel et conséquences politiques

L'appel vise principalement à faire annuler l'inéligibilité de cinq ans qui pèse sur les deux hommes. Patrick Franken, élu au Conseil municipal de Pinel-Hauterive en mars 2026, espère notamment échapper à cette sanction qui bloque ses mandats locaux. Cette inéligibilité constitue l'un des principaux enjeux de cette nouvelle audience.

La procédure concerne également Pierre Grosz et Pascal Béteille, respectivement trésorier et président du syndicat de la CR 47 au moment des faits. Ils sont également convoqués pour l'audience d'avril. Le parquet d'Agen a fait appel de leur relaxe pour les faits d'abus de confiance prononcée en première instance.