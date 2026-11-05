Procès Blois : Experts et tensions sur l'aptitude d'Halima E.

Audience confuse au tribunal de Blois. Les experts analysent les traces de morsures sur Inass tandis que la santé d'Halima E. remet en question sa présence.

Le tribunal correctionnel de Blois a connu une matinée chaotique lors du quatrième jour du procès concernant la disparition tragique d' Inass sur l'autoroute A10. La principale interrogation avant l'ouverture des débats à 9 h 30 portait sur la capacité physique et mentale de l'accusée Halima E. à assister aux audiences après avoir subi un malaise la veille. Cette détresse physique était directement liée à la diffusion préalable de photographies montrant l'état du corps de sa fille, Inass, retrouvée décédée en 1987.

Défense exige un examen médical

Restée hospitalisée toute la nuit aux urgences pour son malaise, Halima E. s'est présentée au tribunal presque immédiatement. Un médecin urgentiste l'a déclarée apte à comparaître, une décision contestée violemment par son avocat, Me Camille Radot. Ce dernier a réclamé au moins une matinée de repos pour sa cliente de 74 ans, arguant qu'il était impossible de la faire suivre sans nouvel examen médical le matin même. Me Radot a souligné l'absurdité de la situation, indiquant qu'une femme ayant été soignée la nuit précédente ne pouvait être exposée aux débats sans précaution.

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Conflit avec la présidence

La tension a encore augmenté à 10 heures lorsque Me Frank Berton, l'avocat d'Ahmed T., le père accusé, s'est brusquement adressé à la présidente Audrey Debeugny. Face aux remarques de la magistrate, l'avocat a rétorqué fermement en lui demandant de ne pas crier, affirmant qu'ils n'étaient pas dans un cadre scolaire. La présidente a répondu qu'elle n'avait pas pour rôle de distribuer des bons points, mais cette confrontation a conduit à une première suspension de l'audience pour permettre un nouveau contrôle médical d'Halima E.

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Analyse des traces de morsures

Après trois suspensions successives jusqu'à 13 heures, les experts médico-légaux ont finalement pu présenter leurs rapports sur les traces de morsures retrouvées sur le corps de la petite Inass. Deux experts, nommés respectivement en 1988 et en 2018, ont détaillé l'analyse de la vingtaine de blessures, certaines récentes au moment du décès, d'autres en phase de cicatrisation. La présidente a invité les mineurs et personnes sensibles à quitter la salle avant la projection des diaporamas, bien qu'aucun jeune homme ne se soit levé.

Conclusion des experts

Les images des lésions ont été présentées dans une atmosphère lourde. Les experts ont expliqué que des morsures incisives avaient arraché la peau et que d'autres étaient le résultat de torsions. Ils ont établi que trois personnes avaient mordu l'enfant : une adulte et deux enfants. Une concordance forte a été détectée avec les empreintes dentaires de la mère, bien que l'incertitude scientifique reste totale. La défense a rejeté cette conclusion, affirmant l'exclusion formelle pour le père. La cour a ensuite entendu à huis clos partiel les enfants Touloub, parties civiles, dont les déclarations resteront confidentielles.