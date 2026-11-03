Procès au Royaume-Uni : Mari accusé de viols drogues pendant 20 ans

Au Royaume-Uni, un homme et neuf prévenus comparaissent pour viols conjugués à l'administration de stupéfiants sur une femme durant plus de deux décennies, révélant un réseau d'abus numériques.

Un procès majeur a débuté à Manchester au Royaume-Uni concernant des accusations graves de viols et d'abus sexuels commis sur une période de plus de vingt ans. L'accusation principale vise un mari qui aurait drogué et violé son épouse tout en maintenant un répertoire numérique massif de ses crimes.

La procureure Louise Oakley a exposé au tribunal que le défunt époux détenait plus d'un million de photographies et de vidéos sur son téléphone portable. Ces fichiers numérisaient non seulement les agressions qu'il commettait personnellement, mais aussi celles infligées par d'autres individus, créant une base de données numérique des abus subis par la victime.

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Mécanisme de conspiration et partage numérique

L'enquête a révélé que le mari partageait ces contenus sensibles sur Internet et via des applications de médias sociaux. Il contactait " d'autres hommes ayant les mêmes idées " pour organiser ces violations. Cette phase de conspiracy numérique a duré plusieurs années avant que la dynamique ne change physiquement.

À partir de 2023, la situation s'est dégradée lorsque le mari a commencé à inviter des hommes inconnus directement dans le domicile conjugal. Il se filmait alors en train de violer sa femme inconsciente, avec la présence ou la participation des autres accusés présents dans la pièce, étendant ainsi le cercle des victimes et des prévenus.

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Identité des prévenus et plaidoyers

Le mari a plaidé coupable en septembre dernier pour environ 60 infractions sexuelles contre sa conjointe, incluant l'administration de substances visant à l'abrutir ou à la maîtriser. Il est jugé alongside treize autres hommes, dont quatre ont également plaidé coupable de diverses infractions sexuelles.

Neuf des prévenus continuent de nier les accusations qui pèsent sur eux. Leurs âges varient de 28 à 70 ans. Parmi eux figurent des profils variés incluant un médecin, un chauffeur de taxi, un employé d'agence de recrutement et un collaborateur dans le secteur des matériaux de construction.

Contexte judiciaire et impact sociétal

Cette affaire constitue le deuxième procès de ce type actuellement en cours en Grande-Bretagne. Le procès de quatre autres hommes s'est ouvert la semaine dernière à Winchester, dans le Sud de l'Angleterre. La justice britannique fait face à une montée en puissance de ces dossiers complexes liés aux agressions facilitées par la drogue.

La prise de conscience mondiale de ce crime spécifique a été accentuée par le procès en France de Dominique Pelicot. Son affaire, impliquant la victime Gisèle sur près d'une décennie, a servi de référence internationale pour la compréhension de ces réseaux d'abus domestiques amplifiés par la technologie numérique.