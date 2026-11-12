Procès A10 : Qui est vraiment Ahmed T., père resté muet 30 ans

Décryptage du profil d'Ahmed T. dans le procès de la martyre de l'A10. Analyse de sa relation avec Halima E. et son rôle dans la mort d'Inass en 1987.

Ahmed T., septuagénaire de 75 ans, comparaît depuis le début du mois de novembre à Blois, devant la cour d'assises, pour complicité dans l'infâme affaire de la petite Inass, surnommée la martyre de l' A10. Son ex-épouse, Halima E., est quant à elle directement poursuivie pour torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort de leur fille, survenue en 1987 alors que l'enfant n'était âgée que de quatre ans. Ce jeudi 12 novembre, l'homme doit subir son dernier interrogatoire, marquant une étape cruciale pour percer les mystères d'un silence lourd de conséquences, maintenu pendant plus de trois décennies.

Un silence assourdissant au banc des accusés

Depuis l'ouverture des débats à Blois, la posture d'Ahmed T. a été caractérisée par une absence totale d'engagement. L'homme à la barbe blanche, qui ne se sépare jamais de sa canne, reste physiquement et psychologiquement effacé, la tête baissée et les yeux rivés sur le sol. Il a évité tout échange visuel ou verbal avec Halima E., bien qu'ils soient assis sur le même banc, séparés par un seul siège. Son comportement durant les audiences a été qualifié d'immobilité, voire de marbrure, notamment lorsqu'il est resté figé lorsque son ex-femme a fait un malaise face aux photos du corps supplicié de leur enfant.

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Ce mutisme apparent cache en réalité une détresse physique confirmée par les experts. Un spécialiste a réalisé une enquête de personnalité en 2022, alors qu'Ahmed T. était en détention provisoire, et a confirmé son état de fatigue et de fragilisation physique. Malgré une demande de son avocat, Me Frank Berton, pour une expertise neurologique complémentaire invoquant une mémoire embrumée par l'âge, le tribunal a déclaré l'homme apte à comparaître. Il doit désormais briser son silence pour répondre aux questions des jurés.

Un passé marqué par la soumission et les violences

L'enquête de personnalité révèle un homme né dans un milieu modeste au Maroc, ayant grandi entre le Maroc et l'Algérie. Ahmed T. évoque des années difficiles en Algérie, marquées par la souffrance économique de son père, bien qu'il nuance en disant n'avoir jamais manqué de rien. Sa vie personnelle a basculé en 1973 au Maroc, lors d'un mariage arrangé, une pratique courante à l'époque mais qui l'a profondément souffert selon les conclusions de l'enquêteur. Ce n'est qu'en 1976 qu'il a rencontré Halima E., mettant fin à sa première union pour épouser celle qui deviendra la mère de leurs sept enfants.

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La relation conjugale s'est définie par une soumission totale de la part d'Ahmed T., qui se décrit lui-même comme lâche dans la relation avec son épouse. Selon le rapport d'enquête, toute sa vie d'époux et de père est marquée par cette dynamique, sans qu'il n'évoque ne serait-ce qu'un moment heureux. Il affirme avoir été victime de violences conjugales, tant psychologiques que physiques, et parfois sexuelles. Il a confié que son consentement n'était pas toujours respecté, détaillant des situations où Halima E. imposait des relations sexuelles lorsqu'il n'en avait pas envie.

Des accusations contradictoires entre époux

Les déclarations d'Ahmed T. sur sa propre victimisation ont provoqué des réactions vives à l'audience. Halima E. a vigoureusement contredit ces affirmations, accusant son ex-mari de mensonges répétés. Elle a déclaré à plusieurs reprises : Il ment beaucoup, il ment, il ment, il ment, refusant de nommer directement son co-accusé lors de ces accusations. Cette dynamique de rejet mutuel et de déni caractérise l'ensemble de la procédure, où chaque acteur tente de rejeter la responsabilité des faits sur l'autre.

La période de migration vers la France, débutée en 1980, n'a pas apporté de solution aux tensions familiales. Ahmed T. est resté en France pour travailler avant que sa famille ne le rejoigne. Ils ont vécu dans des conditions matérielles exiguës, logeant dans des espaces minuscules attenants à des commerces. Ces circonstances de vie difficiles, ajoutées à la relation dominée par la peur de la belle-famille selon les aveux d'Ahmed T., semblent avoir exacerbé les conflits internes à la famille, sans que l'homme ne dénonce les sévices infligés à leur fille entre ses 18 mois et ses 4 ans.

La recherche de la vérité après 40 ans

L'affaire Inass, qui a donné lieu à une vaste opération de police sur l'autoroute A10, reste ouverte dans les esprises depuis 1987. Le procès de Blois vise à élucider le rôle exact d'Ahmed T. dans la mort de sa fille. Alors que l'enquête de personnalité a permis de jeter un éclairage sur son parcours et sa psychologie, les questions restantes portent sur sa capacité à agir ou à empêcher les faits. Son interrogatoire final, prévu pour ce jeudi 12 novembre, est attendu comme le moment charnière où il devra assumer publiquement sa position.

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La conclusion de cette affaire, qui marque les 40 ans du drame, est prévue pour mardi prochain. Les jurés devront trancher entre les versions opposées : celle d'un homme soumis et lâche ayant subi des violences, et celle d'une mère accusée d'actes de barbarie. La parole d'Ahmed T., longtemps muette, devient donc centrale pour reconstituer la chronologie des événements et comprendre comment un père est resté indifférent pendant plus de trente ans à la souffrance de sa fille disparue.