Procès 2027 : Pillage des lingots d'or du Prince de Conty

Quatre personnes jugées en mai 2027 à Brest pour le vol et la revente de lingots d'or de l'épave historique du Prince de Conty naufragée en 1746.

Un procès majeur concernant le pillage historique de l'épave du Prince de Conty se tiendra en mai 2027 devant le tribunal correctionnel de Brest. Cette affaire judiciaire mobilisera l'attention sur le trafic de lingots d'or volés sur ce navire de la Compagnie des Indes, dont le naufrage remonte à 1746 dans les eaux bretonnes.

Cinq accusés face à la justice brestoise

Le tribunal brestois jugera cinq individus principaux pour leur implication dans la vente et le recyclage de ces trésors sous-marins. Parmi les prévenus figurent le couple breton Yves et Brigitte Gladu, âgés respectivement de 79 et 76 ans, ainsi que leur belle-sœur Annette May Pesty, 80 ans. L'accusation vise également un couple d'Américains vivant en Floride, Gaye Courter, 82 ans, et son époux Philip Courter, 84 ans. Le procureur de la République de Brest, Stéphane Kellenberger, a confirmé que les audiences auront lieu le 27 mai 2027. Tous les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tandis que certains font face à des chefs d'inculpation supplémentaires pour blanchiment de vol et recel.

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Origine du naufrage et découvertes archéologiques

L'enquête a pris son essor le 21 février 2018, lorsque Michel L'Hour, directeur du Département français des recherches archéologiques sous-marines, a alerté les autorités sur une vente suspecte. Cinq lingots d'or avaient été mis en vente sur un site internet américain, ce qui a déclenché une saisie immédiate par les autorités transatlantiques. L'archéologue a identifié la provenance du butin comme étant l'épave du Prince de Conty, une frégate qui avait fait naufrage en 1746 près de Belle-Île-en-Mer. Le navire, revenant de Chine, transportait une cargaison précieuse incluant des porcelaines, du thé, des soieries et de nombreux lingots d'or chinois. L'épave, immergée entre 10 et 15 mètres de fond dans une zone difficile d'accès, était restée oubliée jusqu'à sa découverte en 1974, avant d'être systématiquement pillée l'année suivante.

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Récits contradictoires des principaux suspects

L'identité de la vendeuse initiale a rapidement pointé vers Gaye Courter, écrivaine et productrice documentaire résidant à Crystal River en Floride. Elle a affirmé tenir ces lingots d'un couple d'amis français, dont Annette May Pesty, qui avait précédemment déclaré avoir découvert l'or lors d'une plongée au large du Cap-Vert. Les enquêteurs ont rapidement écarté cette version pour se tourner vers Yves Gladu, photographe sous-marin professionnel et beau-frère d'Annette May Pesty. Yves Gladu a reconnu avoir effectué environ quarante plongées sur l'épave entre 1976 et 1999, où il aurait remonté seize lingots. Il soutient les avoir vendus en 2006 à un ancien militaire en Suisse, tout en niant avoir remis des lingots aux Courter, bien que ces derniers aient navigué à bord de son catamaran.

Traffic international et prochaines étapes judiciaires

Les époux Courter, placés sous mandat d'arrêt international, ont été interpellés en juin 2022 en Angleterre lors d'une croisière. Leurs interrogatoires ont révélé qu'ils auraient vendu dix-huit lingots pour plus de 192 000 dollars, soit environ 172 000 euros, via des plateformes en ligne comme eBay. L'enquête indique qu'ils auraient détenu au moins vingt-trois lingots, dont trois ont été achetés par le British Museum de Londres. L'avocat de ce couple, Me Grégory Lévy, a déclaré plaider la relaxe pour ses clients et les avoir déconseillés de se rendre à Brest. Le procès de mai 2027 décidera du sort des huit lingots restants et des peines associées à ces activités de pillage maritime.