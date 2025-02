Problèmes de santé pour Shakira: Concert à Lima annulé

La chanteuse colombienne Shakira a dû annuler son concert prévu dimanche à Lima en raison de douleurs abdominales qui l'ont contrainte à une hospitalisation.

La chanteuse colombienne Shakira a été hospitalisée à Lima en raison de douleurs abdominales, ce qui l'a contrainte à annuler son concert prévu dimanche soir dans la capitale péruvienne. L'artiste de 48 ans a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, précisant qu'elle avait été contrainte de se rendre aux urgences pour des douleurs abdominales et qu'elle se trouvait actuellement dans un état de santé qui ne lui permettait pas de donner un concert.

\ « Les médecins qui me soignent m’ont informé que je ne suis pas en état de donner un concert ce soir », a-t-elle déclaré sur son compte Instagram, dans un message bilingue (espagnol et anglais). « J’espère que demain j’irai mieux et que je sortirai dès que possible afin de pouvoir présenter le spectacle que j’ai préparé pour vous tous », a ajouté Shakira, connue pour son style musical éclectique. \ Shakira avait prévu deux concerts au stade national de Lima, dimanche et lundi, qui étaient complet depuis des semaines. Elle était arrivée à Lima samedi depuis le Brésil où elle avait lancé, le 11 février à Rio de Janeiro, sa tournée mondiale pour son dernier album Las mujeres ya no lloran (Les femmes ne pleurent plus), récompensé d'un tout récent Grammy. Il s'agit de la première tournée de la star colombienne depuis 2018, après avoir atteint une célébrité planétaire avec le titre Whenever, whenever en 2001. Elle devait enchaîner d'ici fin juin près de 50 dates en Amérique latine puis aux Etats-Unis et au Canada





