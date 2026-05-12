Le gouvernement français a finalement retiré le projet de loi SURE, qui prévoyait une nouvelle procédure alternative pour les crimes en France, après des tensions avec les avocats pénalistes. Le projet devait permettre à un accusé reconnaissant intégralement les faits d'éviter un procès criminel classique en échange d'une peine négociée avec le parquet et réduite d'un tiers, et l'inclure de la nouvelle procédure, qui devait initialement s'appliquer à une partie des affaires jugées aux assises et en cour criminelle. Le ministre de la Justice a finalement exclu les crimes contre la personne et tous les délits relevant des courts d'assises de ce nouveau dispositif, réduisant considérablement sa portée. Il estime qu'il permettrait d'accélérer des procédures devenues extrêmement longues et profondes hausses de tensions avec les professionnels de la justice et les victimes.

Cette procédure, inédite pour les crimes en France, permettrait à un accusé reconnaissant intégralement les faits d'éviter un procès criminel classique en échange d'une peine négociée avec le parquet et réduite d'un tiers.

Inspiré du plaider-coupable déjà utilisé pour certains délits, le dispositif devait initialement s'appliquer à une partie des affaires jugées aux assises et en cour criminelle. Le parquet, la victime et l'accusé devraient tous donner leur accord pour éviter un procès classique devant des jurés. L'objectif du ministère était d'accélérer des procédures devenues extrêmement longues : les délais de jugement atteignent aujourd'hui en moyenne six ans pour les viols et huit ans pour les homicides.

Gênée, la Commission européenne se justifie après avoir invité à Bruxelles des représentants talibans Dans un courrier adressé aux avocats et aux partis politiques, le ministre de la Justice annonce finalement vouloir exclure les viols ainsi que l'ensemble des crimes relevant des courts d'assises de cette nouvelle procédure. Concrètement, le dispositif ne concernerait plus que certains crimes aujourd'hui jugés devant les courts criminelles départementales, comme les coups mortels ou certains braquages.

Ce revirement réduit considérablement la portée de ce qui constituait jusqu'à présent la mesure phare du projet de loi SURE, porté par Gérald Darmanin pour tenter de désengorger une justice pénale saturée. Selon la Chancellerie, cette nouvelle version ne concernerait plus que certains crimes aujourd'hui jugés devant les courts criminelles départementales, comme les coups mortels ou certains braquages.

Ce recul intervient après plusieurs semaines de tensions très fortes avec les avocats pénalistes, qui voient dans cette réforme une remise en cause du procès criminel traditionnel. La mobilisation est même remontée jusqu'au procès en Appel de Nicolas Sarkozy, où plusieurs avocats avaient dénoncé publiquement un texte accusé d'installer une justice. Les opposants au texte craignent notamment que des accusés acceptent de plaider coupable pour éviter des peines plus lourdes, au détriment d'un véritable débat judiciaire.

Plusieurs avocats et associations de victimes estiment aussi que ces procédures raccourcies risquent de priver les victimes d'un moment essentiel de reconnaissance publique devant la justice. Le ministre tente ainsi de sauver une réforme à laquelle une partie des magistrats reste attachée. Car du côté des juridictions, plusieurs professionnels de la justice soutiennent toujours ce dispositif, estimant qu'il pourrait éviter l'embolie du système pénal.

Près de 6 000 dossiers criminels sont actuellement en attente de jugement en France, avec parfois des risques de remise en liberté avant même la tenue des procès.





LeHuffPost / 🏆 55. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Provisional Order Alternative Procedures Justice Reforms Justice System Justice Criminal Court Justice Trials Justice Delays Justice Systemic Issues Justice Balance Between Perpetrator And Victim

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Poutine et Trump ont un même problème : comment habiller un échec en victoireMaîtres de la communication, tous deux démontrent, en Iran comme en Ukraine, qu’ils sont de piètres stratèges. Ils ont beau revendiquer des succès militaires, la réalité sur le terrain est beaucoup moins flatteuse.

Read more »

7 aliments anti-inflammatoires qui peuvent poser problème chez certaines personnesLes aliments anti-inflammatoires sont convoités pour lutter contre l'inflammation chronique. Certains d'entre eux peuvent toutefois être néfastes chez certains individus souffrant de troubles ou pathologies précises.

Read more »

Vincent règle le problèmeAprès 18 ans de radio Vincent Moscato est devenu un expert pour régler tous les problèmes du sport français.

Read more »

Sieste chez les seniors : dormir trop longtemps peut être le signe d’un problème de santéEntre 20 et 60 % des seniors font la sieste. Si un sommeil occasionnel peut être réparateur, une sieste diurne excessive chez les personnes âgées a déjà été associée à de nombreux problèmes de santé. Malgré ces liens, la relation entre la sieste et la santé des personnes âgées reste peu étudiée.

Read more »