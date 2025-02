Probable Attentat à Munich: Une Voiture Fonce sur Une Manifestation, 28 Blessés

Une voiture a foncé sur une foule de manifestants à Munich, faisant 28 blessés, dont certains grièvement. Le chef du gouvernement régional de Bavière, Markus Söder, a qualifié cet acte de «probable attentat». L'auteur présumé est un demandeur d'asile afghan de 24 ans.

Le chef du gouvernement régional de Bavière, Markus Söder, a évoqué jeudi un « probable attentat » après qu'une voiture ait foncé sur une foule à Munich , dans le sud de l' Allemagne , faisant 28 blessés dont certains grièvement, selon le dernier bilan. « Il s'agit probablement d'un attentat. Beaucoup d'éléments vont dans ce sens », a déclaré le conservateur sur les lieux du drame, disant espérer que toutes les victimes s'en sortiraient.

« Nous tenons tout d'abord à remercier la police et à lui demander de faire toute la lumière sur cette affaire le plus rapidement et le plus efficacement possible », a-t-il ajouté. L'auteur présumé de cet acte, qui survient en pleine campagne pour les élections législatives allemandes, déjà dominées par les questions d'immigration, est un demandeur d'asile afghan de 24 ans, a précisé le vice-président de la police munichoise, Christian Huber, devant la presse. Mais il ne s'est de son côté pas prononcé à ce stade sur la nature volontaire ou non de l'acte. « Je ne peux pas vous donner plus de détails pour l'instant, c'est à l'enquête de le faire », a-t-il dit. Selon les éléments connus à ce stade, l'auteur présumé a foncé à bord d'une mini Cooper sur un groupe de personnes qui manifestaient à l'appel du syndicat des services Verdi. Le syndicat s'est dit « bouleversé et choqué » par cet acte, condamnant aussi un « attentat » contre le cortège de manifestants. Selon le ministre de l'Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann, l'attaque présumée n'aurait pas de lien avec la conférence de Munich sur la sécurité, qui rassemble le gotha de la diplomatie mondiale de vendredi à dimanche dans la capitale bavaroise. Cet acte intervient quelques semaines seulement après une agression au couteau dans le même Land de Bavière. Un Afghan en situation irrégulière et souffrant de troubles psychiatriques s'en était pris à un groupe d'enfants dans un parc, faisant deux morts, un garçon de deux ans et un passant de 41 ans qui s'était interposé.





