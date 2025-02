Probable Attentat à Munich : Un Afghan Percute une Foule, Blessant 28 Personnes

Un demandeur d'asile afghan de 24 ans a foncé avec sa voiture sur une foule à Munich, blessant 28 personnes, dont des enfants. Cet acte brutal survient en pleine campagne électorale allemande et soulève de vives inquiétudes sur la sécurité nationale.

Jeudi 13 février 2025, à Munich en Allemagne , un automobiliste a percuté une foule, blessant 28 personnes. Selon la police, l'auteur de cet acte serait un demandeur d'asile afghan de 24 ans. Cet événement tragique survient en pleine campagne électorale pour les prochaines législatives allemandes, une campagne déjà marquée par les questions d'immigration. L'incident s'est produit vers 10 h 30, lorsque le conducteur d'une Mini Cooper a foncé sur un groupe de piétons.

Le maire de Munich, Dieter Reiter, a exprimé son profond choc et ses pensées ont été adressées aux blessés. Sur Twitter, il a déclaré : « Le chef de la police vient de m'informer qu'un véhicule a foncé sur un groupe de personnes et que, malheureusement, de nombreuses personnes ont été blessées, dont des enfants. Je suis profondément choqué. Mes pensées vont aux blessés.». Le chef du gouvernement régional de Bavière, Markus Söder, a qualifié cet acte de « probable attentat ». Cet événement tragique intervient alors que la conférence sur la sécurité de Munich, rassemblement important de la diplomatie mondiale, doit débuter plus tard dans la journée.





