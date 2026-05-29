Pro D2 : Colomiers rate son rendez-vous et ne montera pas en Top 14

Colomiers s'incline face à Provence Rugby (19-24) en demi-finale de Pro D2, laissant échapper une occasion unique de monter en Top 14, malgré une saison régulière exceptionnelle.

Colomiers a vécu une terrible désillusion vendredi soir 29 mai, en s'inclinant face à Provence Rugby (19-24) dans sa propre enceinte de Michel-Bendichou, lors des demi-finales du championnat de Pro D2 .

Les Columérins, qui avaient pourtant réalisé une saison régulière exceptionnelle, ont craqué sous la pression et laissent filer une occasion en or de disputer une finale quasiment à domicile. Un an après le barrage perdu face à Montauban, c'est une nouvelle désillusion pour le club de la banlieue toulousaine, qui échoue une fois de plus aux portes du Top 14.

Les hommes du président Carré n'ont jamais réussi à imposer leur jeu, semblant paralysés par l'enjeu et le poids de l'événement, dans une ambiance électrique. Face à eux, les Provençaux ont fait preuve d'une maîtrise et d'une discipline exemplaires. En s'appuyant sur une défense de fer et une mêlée destructrice, ils ont su gérer leur avance et profiter des erreurs adverses.

Menés 19-9 à la mi-temps, les Columérins ont bien tenté un retour tonitruant en début de seconde période avec un essai de Marta (14-19), mais ils ont rapidement retombé dans leurs travers, manquant cruellement de maîtrise dans la zone de marque. Plusieurs occasions gâchées (53, 54, 62) et une pénalité concédée sur une mêlée retournée ont définitivement scellé leur sort.

Les Aixois, eux, ont fait preuve de réalisme, avec des essais de Gambini et Vareiro, ce dernier offrant le coup de grâce après une erreur de Giral. Le rêve de Colomiers s'est envolé bien avant le coup de sifflet final, malgré un sursaut tardif. Pour Provence Rugby, c'est une récompense méritée après trois années d'efforts. Les hommes de Saint-André, qui tentaient leur chance pour la troisième fois consécutive en phases finales, voient enfin s'ouvrir les portes de la finale.

Ils affronteront le favori vannetais la semaine prochaine au stade Ernest-Wallon, un lieu qu'ils connaissent bien pour y avoir déjà joué cette saison. Cette victoire est le fruit d'une patience et d'une organisation irréprochables. Pour Colomiers, c'est un goût d'inachevé. La saison régulière avait pourtant laissé entrevoir de belles promesses, mais l'équipe n'a pas su répondre présent lors du rendez-vous crucial.

Les joueurs, parmi lesquels Danglot, Delpy ou Giral, ont semblé empruntés, et le staff technique devra tirer les leçons de cet échec pour rebondir. En attendant, les supporteurs columérins restent sur leur faim, espérant que leur club saura un jour franchir ce cap tant attendu





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pro D2 Colomiers Provence Rugby Rugby Demi-Finale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Demi-finale de Pro D2 : Colomiers face à Provence RugbyAnalyse des forces et des faiblesses des deux équipes avant la demi-finale de Pro D2.

Read more »

Demi-finale de Pro D2 : Colomiers a une promesse à tenirAu coude à coude toute la saison pour avoir l’avantage de disputer la demi-finale à domicile, Columérins et Aixois se retrouvent ce vendredi soir au stade Michel-Bendichou (21 heures) pour une 'belle' qui ouvre les...

Read more »

Pro D2 : c'est le jour J pour Aix, en demi-finale contre ColomiersRugby - Pro D2 : c'est le jour J pour Aix, en demi-finale contre Colomiers

Read more »

Provence Rugby écrit son histoire avec une première finale de pro D2Sûrs de leurs forces et lucides sur les qualités adverses, les Provençaux avaient « une stratégie, un plan &187;, d’après les dires de Philippe Saint-Andr...

Read more »