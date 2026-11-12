Pro Basketball Manager 2027 : nouveautés, licences et console

Umix Studios lance Pro Basketball Manager 2027 le 12 novembre 2026. Nouvelles licences, système de négociation refondu et ambitions consoles.

Pro Basketball Manager 2027 débarque officiellement ce jeudi 12 novembre 2026 sur la plateforme Steam. Ce titre annuel de simulation, développé par le studio français Umix Studios, renouvelle son approche en approfondissant la gestion club et les mécaniques sportives. Les cofondateurs Victor Da Costa et Yoann Noblet ont redéfini l'expérience pour offrir plus de réalisme.

Licences officielles et contenu conservé

Le jeu conserve ses accréditations majeures pour la saison à venir. La Basketball Champions League, la Betclic ELITE française et la BNXT League restent présentes sous licence officielle. L'accord pour la compétition européenne a été renouvelé à l'approche du lancement. Ces éléments garantissent une authenticité compétitive indispensable aux passionnés.

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Interactions entre les matchs approfondies

La gestion hors terrain constitue le cœur des améliorations apportées par l'équipe. Les développeurs ont concentré leurs efforts sur les interactions quotidiennes avec les effectifs. Des événements aléatoires viendront perturber la routine du manager. Les vestiaires, le soutien public aux joueurs ou l'impact moral font désormais partie intégrante du gameplay.

Système de négociation des contrats refondu

Les échanges contractuels ont été entièrement repris de zéro pour plus d'immersion. Le manager doit désormais engager une conversation multipartite par messages. Les joueurs expriment leurs réserves sur les infrastructures avant toute offre finale. Leurs motivations de carrière influencent directement leurs attentes et la complexité des recrutements.

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Scouting simplifié et base de données retravaillée

La prospection de nouveaux talents devient plus fluide et stratégique. Il est désormais possible de demander à un recruteur d'observer une compétition entière. Cette méthode permet d'identifier les talents locaux sans multiplier les missions individuelles. Les scouts développent une expertise croissante dans un pays avec le temps. Toutes les petites ligues ont été renotées pour éviter les incohérences de base de données.

Simulation 3D et ambitions sur console

Le moteur de jeu a reçu des ajustements pour refléter les rapports de force réels. De nouvelles animations 3D ont été intégrées pour les tirs et les rebonds. Cette précision visuelle renforce l'immersion lors des rencontres virtuelles. Victor Da Costa et Yoann Noblet évoquent également une arrivée envisagée sur console. Cette expansion viserait à toucher un public plus large au-delà de Steam.