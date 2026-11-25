Le Prix de la TPE 2026 couronne sept petites entreprises occitanes pour leur impact économique. Découverte des lauréats et de leurs innovations sectorielles majeures.

Le Palmarès 2026 du Prix de la TPE a officiellement révélé sept lauréats régionaux d' Occitanie, mettant en lumière des structures de moins de neuf salariés qui marquent l'économie locale. Après des mois d'audits rigoureux et de sélection par des jurys spécialisés, ces entreprises situées à Mèze, Béziers, Calvisson, Porte-Puymorens, Nîmes et Espira-de-l'Agly ont été distinguées pour leur contribution significative.

La diversité sectorielle des lauréats

Les organisateurs du Prix de la TPE soulignent que ce palmarès reflète fidèlement la diversité et l'innovation présentes dans les petites structures de la région. Les secteurs mis à l'honneur cette année incluent l'industrie et la métallurgie, la santé, les technologies environnementales, la robotique, l'agriculture innovante et l'ingénierie industrielle. Cette variété témoigne de la résilience et de la capacité d'adaptation des TPE dans des domaines exigeants.

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Chaque lauréat incarne une spécialisation précise, allant de la métallerie sur mesure à la robotique sous-marine. Les entreprises sélectionnées démontrent que les petites structures peuvent rivaliser avec des entités plus vastes grâce à leur agilité et à leur expertise technique pointue, contribuant ainsi au dynamisme économique de l'ex-Languedoc-Roussillon.

L'engagement écologique et technologique

L'entreprise BIOPULZ, couronnée d'un coup de cœur par le jury, se distingue par le développement de solutions biologiques et durables. Spécialisée dans la santé et l'environnement, l'entreprise met son expertise scientifique au service de projets à fort impact positif pour les territoires. Son approche responsable vise à améliorer la performance des organisations tout en préservant les ressources naturelles.

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Dans le secteur industriel, SNT, située à Mèze, répond aux enjeux de raréfaction de l'eau par des solutions innovantes. Fondée par le Dr Romain Salza et Thierry Salza, l'entreprise conçoit des équipements pour le traitement et la réutilisation de l'eau, notamment sous la marque ACQUA.ecologie. Leurs systèmes comme ECO-GUARD® permettent un traitement sur site, au plus près des besoins des utilisateurs finaux.

ROV Expert complète ce tableau technologique en se spécialisant dans la robotique sous-marine. L'entreprise accompagne les industriels et les collectivités dans le déploiement de solutions d'inspection aquatique, offrant ainsi des services cruciaux pour l'exploration et la maintenance des infrastructures sous-marines.

La reconnaissance des dirigeants régionaux

André Deljarry, figure majeure de l'accompagnement des TPE en Occitanie, insiste sur le fait que ces petites entreprises représentent 90 % du tissu économique de l'ex-Languedoc-Roussillon. Selon lui, le Prix de la TPE est avant tout une reconnaissance du travail et de la détermination des dirigeants qui prennent des risques quotidiens. Cette distinction vise à valoriser des acteurs souvent peu habités aux distinctions officielles.

Metalud'Oc, basée à Porte-Puymorens, illustre cette dynamique avec son savoir-faire artisanal en métallerie et serrurerie. L'entreprise crée des ouvrages métalliques sur mesure alliant qualité, sécurité et esthétique pour les professionnels et les particuliers. De même, AsceNteck accompagne ses clients dans leurs projets de transformation grâce à des services d'ingénierie innovants.

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Ces sept entreprises récompensées incarnent donc la réussite de modèles économiques résilients. Le Prix de la TPE 2026 ne se limite pas à un concours, mais constitue un accompagnement et une mise en valeur essentiels pour ces dirigeants qui façonnent l'économie régionale par leur innovation constante.