La cérémonie des Prix Néo Aquitains de l'économie s'est tenue le 25 novembre 2026 à Biarritz, récompensant l'excellence des entreprises des Pyrénées-Atlantiques et leur résilience face aux défis économiques.

La cérémonie de remise des Prix Néo Aquitains de l'économie 2026 s'est déroulée mardi soir le 25 novembre 2026 à l'espace Bellevue de Biarritz. Cet événement annuel a permis de saluer les cinq lauréats départementaux des Pyrénées-Atlantiques qui se distinguent par leur performance et leur capacité à innover dans un contexte économique incertain.

Lancement officiel et discours sur la résilience

Stéphane Kolb, directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, et Christophe Galichon, directeur général délégué du Groupe Sud Ouest, ont ouvert les festivités avec un message clair. Stéphane Kolb a souligné que la période actuelle est "secouée" et a appelé à "revenir aux basiques, aux fondamentaux", en plaçant le modèle coopératif au cœur de la réflexion économique. Christophe Galichon a, de son côté, rappelé le rôle essentiel du journal en tant que repère de confiance et de nuance, afin de mener un travail de fond pour faire remonter le débat réel. Cette dynamique rassérénante met en avant la capacité des entreprises locales à atteindre des objectifs ambitieux sans être déconnectées des réalités du terrain.

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La Maison Pariès fêtant ses 130 ans d'excellence

La Maison Pariès est désignée pour représenter le département 64 lors de la finale régionale de l'épreuve. L'entreprise vient de célébrer son 130e anniversaire en lançant un gâteau signature baptisé 1895, illustrant sa quête constante de valorisation des produits, qu'ils soient chocolatés, pâtissiers ou glacés. Ce succès témoigne de la solidité historique de l'acteur local qui parvient à maintenir son influence tout en s'adaptant aux évolutions du marché. La présence de la Maison Pariès parmi les lauréats confirme son statut de pilier incontournable de l'économie basque.

Bastidarra et la diversification vers la cosmétique

Le prix de la diversification a été décerné à la laiterie Bastidarra, entreprise fondée en 2010 à Bardos par Hubert Candelé. Cette reconnaissance salue l'adaptation stratégique de l'entreprise face à la difficulté croissante de la production pure de lait. Depuis 2025, l'établissement fabrique des produits d'hygiène et de cosmétique à partir du lactosérum, également appelé "petit-lait". Hubert Candelé, gérant de l'entreprise, a expliqué que cette orientation était nécessaire pour davantage valoriser la ressource. Peio Etxeleku, vice-président de la Communauté d'agglomération Pays basque chargé du développement économique, a exprimé sa volonté de rapprocher l'institution des entrepreneurs pour bâtir un territoire plus résilient lors de la remise du trophée.

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Michaud et la leadership international du miel

Le prix de la dynamique a été attribué à l'entreprise familiale Michaud, fondée en 1920 à Gan. Aujourd'hui leader européen du miel, l'entreprise est dirigée par Marie Michaud, quatrième génération de la famille à la tête des opérations. Cette dernière a déclaré qu'il faut avoir de l'ambition et un temps d'avance sur les projets tout en abordant la question environnementale. Elle a affirmé que la force de l'entreprise vient de la nature et qu'il lui appartient de la protéger. L'entreprise poursuit son développement à l'international tout en maintenant des valeurs entrepreneuriales fortes ancrées dans la durée.

Daniel et Adaxis : Transition écologique et innovation technologique

Le prix transition écologique et développement a été remis à l'entreprise Daniel, spécialisée dans l'extraction et le concassage de granulats. Joséphine Daniel, actuelle dirigeante, continue de se battre pour le bas carbone, estimant que la filière de construction n'est pas encore complètement prête pour ces changements. Le prix de l'innovation a, quant à lui, été attribué à Adaxis, une start-up franco-suédoise implantée à Bayonne. Dirigée par Henri Bernard, cette entreprise de logiciels d'impression 3D industrielle vise à devenir une référence internationale. Henri Bernard mise sur une vision simple de l'industrie manufacturière pour simplifier les processus de fabrication, attirant ainsi des clients des États-Unis et d'Asie.