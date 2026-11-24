Le prix immobilier à Paris recule de 1,3% sur un an au troisième trimestre, à 9 580 euros le mètre carré, selon les Notaires du Grand Paris.

Le prix immobilier à Paris s'établit à 9 580 euros le mètre carré pour les appartements anciens au troisième trimestre 2026, en baisse de 1,3% sur un an. Les chiffres sont communiqués par les Notaires du Grand Paris ce mardi 24 novembre. Si certains arrondissements affichent des reculs marqués, l'ensemble de la capitale et de l'Ile-de-France montre que les vendeurs tardent à ajuster leurs prix.

Selon ces données, les baisses les plus fortes concernent le 8e arrondissement, où les prix ont reculé jusqu'à près de 7%. Les notaires constatent toutefois un décalage général entre les attentes des propriétaires et la capacité d'achat des candidats à l'acquisition, dans un contexte de hausse des taux de crédit immobilier.

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Des baisses marquées dans les quartiers les plus huppés

Dans le 8e arrondissement, qui comprend notamment les quartiers des Champs-Elysées et du Faubourg-Saint-Honoré, près de l'Elysée, le recul des prix atteint près de 7% au troisième trimestre. Charles Flobert, notaire à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, met ce plongeon sur le compte d'un ajustement des valeurs dans ce secteur prestigieux.

D'autres arrondissements réputés chers ont également connu des baisses sur un an entre juillet et septembre. Le prix moyen du mètre carré recule de 2,2% dans le 16e arrondissement, pour atteindre 10 020 euros, et de près de 2% dans le 6e, à 13 750 euros.

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Le 6e reste pourtant l'arrondissement le plus cher de la capitale. Il abrite aussi le quartier le plus onéreux de Paris, Saint-Germain-des-Prés, où le mètre carré atteint 16 140 euros, après une hausse de 8,5% au cours des cinq dernières années.

À l'opposé, le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement, affiche un prix moyen de 6 350 euros le mètre carré. Ce prix s'est effondré de 26,6% en cinq ans, ce qui en fait l'un des secteurs les plus abordables de la capitale.

Des vendeurs réticents face à la solvabilité des acheteurs

Elodie Frémont, notaire à Paris et présidente de la commission des statistiques immobilières des Notaires du Grand Paris, estime que les vendeurs ne baissent pas suffisamment leurs prix. Selon elle, cette réticence intervient alors que la solvabilité des acquéreurs diminue avec la remontée des taux de crédit immobilier, ce qui bloque le marché.

Elodie Frémont souligne également que les banques deviennent très prudentes face à la remontée des taux, car elles anticipent une baisse des prix qui pourrait en découler. Cette frilosité du secteur bancaire pèse sur la capacité des ménages à financer un achat, même dans les zones les plus recherchées.

Dans ce contexte, les acheteurs cherchent à réduire leurs coûts d'acquisition. Elodie Frémont observe que les transactions sont plus simples pour une cave ou un parking que pour un appartement ou une maison, où le financement pèse davantage.

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Les Notaires du Grand Paris indiquent par ailleurs que les primo-accédants restent les principaux acquéreurs actuels, malgré la hausse des taux. Charles Flobert explique que les secundo-accédants sont moins présents, car beaucoup ont acheté un premier bien il y a cinq ans, lorsque les taux de crédit tournaient autour de 1%.

Investisseurs, loyers encadrés et perspectives de prix

Charles Flobert indique que les investisseurs locatifs sont freinés par plusieurs facteurs. Il cite la lourde taxation des revenus fonciers, la hausse de la taxe foncière et des problèmes de gestion locative, avec des recours très fréquents à la garantie des loyers impayés.

S'y ajoute la prolongation de deux ans de l'expérimentation de l'encadrement des loyers. Ce dispositif concerne 70 communes, dont Paris, ainsi que celles des établissements publics territoriaux de Plaine Commune et d'Est Ensemble. Il devait prendre fin lundi, mais les députés l'ont prolongé in extremis dans 70 villes jusqu'en novembre 2028.

Pour la fin de l'année, les avant-contrats établis par les notaires laissent attendre un prix moyen de 9 620 euros le mètre carré à Paris, soit une hausse de 0,2% par rapport à un an plus tôt. Dans ce marché sous tension, quelques quartiers restent plus abordables, à l'image de la Goutte d'Or, dont le mètre carré reste sous la barre des 7 000 euros.