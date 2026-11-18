Guide complet des prix du carburant à Paris le 18 novembre 2026. Découvrez les stations avec les tarifs les plus bas pour le gazole et l'essence SP95-E10.

La recherche de carburant au meilleur prix dans la capitale française demeure un défi quotidien pour les conducteurs, les tarifs fluctuant significativement d'une station à l'autre, voire entre deux pumpes distantes de quelques mètres. Ce mercredi 18 novembre 2026, Le Parisien dresse le panorama détaillé des coûts dans les 47 stations-service réparties sur le territoire parisien, mettant en lumière les options les plus économiques et identifiant les éventuelles tensions d'approvisionnement qui compliquent parfois la situation.

Moyennes des carburants à Paris

Les données relevées sur les dernières 48 heures indiquent que le litre de gazole coûte en moyenne 2,224 euros dans Paris, ce qui le place au-dessus de la moyenne nationale s'établissant à 2,147 euros. Cette prime urbaine se retrouve également sur les carburants sans plomb.

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Pour les véhicules fonctionnant à l'essence, le litre de SP95-E10 est facturé 2,029 euros en moyenne dans la capitale, contre 1,979 euros au niveau national. Le carburant SP95 atteint localement 2,299 euros le litre, tandis que le SP98 affiche un prix moyen de 2,097 euros, soit légèrement plus cher que la moyenne nationale de 2,074 euros.

Meilleurs tarifs pour le gazole

Pour les automobilistes diesel, plusieurs établissements parisiens proposent des tarifs nettement inférieurs à la moyenne locale, permettant des économies substantielles. La station Leclerc située au 2/10 boulevard Fort de Vaux détient le record du prix le plus bas avec 2,069 euros le litre, un tarif mis à jour le 16 novembre à 10h42.

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La chaîne Total Access occupe ensuite une place de choix avec deux stations affichant 2,149 euros et 2,17 euros le litre. La première est localisée au 181 boulevard Vincent Auriol avec une mise à jour au 18 novembre à 00h01, tandis que la seconde se trouve avenue de Clichy.

D'autres stations Total et Esso Express affichent des tarifs compétitifs se situant entre 2,17 euros et 2,175 euros le litre. Parmi elles, on retrouve l'Esso Express au 19 boulevard des Frères Voisins à 2,173 euros, ainsi que plusieurs points Total comme ceux du 234 rue de Crémée, de la 30 avenue Porte Clignancourt, ou encore de l'avenue de la Porte de St Ouen.

Meilleurs tarifs pour le SP95-E10

Les prix de l'essence SP95-E10 varient également considérablement d'un point de vente à l'autre, offrant aux conducteurs essences des opportunités de réduction. L'Esso Express situé au 19 boulevard des Frères Voisins propose le prix le plus bas avec 1,962 euros le litre, mis à jour le 17 novembre à 06h41.

Un deuxième établissement Esso Express, situé au 2/6 rue Louis Blanc, suit de près avec un tarif de 1,975 euros le litre, mis à jour le 17 novembre à 07h31. Ces stations se démarquent nettement des moyennes parisiennes pour ce type de carburant.

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La chaîne Total Access et Total domine la suite du classement avec de nombreux établissements proposant un prix identique de 1,99 euros le litre. Cette liste comprend des adresses variées comme le 181 boulevard Vincent Auriol, l'avenue de Clichy, ou encore la 121 rue Manin, toutes mises à jour respectivement le 18 ou le 16 novembre.

D'autres stations comme l'Indéfinie rue Légion Étrangère ou les points Total de l'avenue Daumesnil, de la rue de Charenton, et de l'avenue de la Porte d'Italie affichent également ce tarif compétitif de 1,99 euros. Ces données fournissent aux Parisiens une feuille de route précise pour optimiser leurs dépenses carburant ce 18 novembre 2026.