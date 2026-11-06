Prix essence et gazole Paris 6 novembre 2026 : les meilleures adresses

Le Parisien dresse l'inventaire des stations-service parisiennes le 6 novembre 2026. Découvrez les tarifs moyens et les adresses au meilleur prix pour chaque carburant.

En cette fin d'année 2026, la recherche du plein au meilleur prix à Paris exige une vigilance accrue de la part des automobilistes. Le Parisien a compilé les données de 47 stations-service situées dans la capitale pour le vendredi 6 novembre 2026. Ce relevé détaillé met en lumière les écarts significatifs entre les établissements, permettant aux conducteurs de naviguer dans ce marché complexe.

Tarifs moyens du 6 novembre 2026

Les moyennes constatées à Paris démontrent une pression à la hausse sur le pouvoir d'achat des conducteurs. Le gazole est affiché à 2,293 euros le litre, un prix supérieur à la moyenne nationale qui s'élève à 2,21 euros. Cette disparité souligne le surcoût lié à l'approvisionnement en milieu urbain dense.

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Les carburants sans plomb subissent également cette dynamique. Le SP95-E10 atteint 2,087 euros le litre contre 2,049 euros en France. Le SP95 classique culmine à 2,399 euros, nettement au-dessus des 2,098 euros nationaux. Le SP98 se négocie à 2,184 euros, dépassant légèrement la moyenne hexagonale de 2,158 euros. Ces chiffres servent de référence pour identifier les bonnes affaires locales.

Les meilleures stations pour le gazole

Leclerc établit la référence du low-cost pour les diesel à Paris. Située au 2/10 boulevard Fort de Vaux, cette station propose le litre à 2,134 euros. Ce tarif a été mis à jour le 5 novembre à 12h46 et reste la meilleure offre recensée pour ce type de carburant dans l'agglomération.

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Les stations Total Access et Total dominent ensuite le classement des prix bas. Huit établissements Total Access, dont ceux du boulevard Vincent Auriol et de l'avenue de Clichy, affichent un prix de 2,21 euros. Ce taux a été actualisé le 6 novembre à 00h01. Les stations Total du boulevard Mortier et de la rue Manin appliquent également cette grille tarifaire identique.

Optimiser le budget avec l'essence SP95-E10

Les conducteurs utilisant du SP95-E10 disposent de plusieurs options pour réduire leurs dépenses. Leclerc, toujours au boulevard Fort de Vaux, maintient son avantage concurrentiel avec un prix de 1,989 euros le litre. Cette mise à jour remonte au 4 novembre à 11h39, offrant une marge de manœuvre intéressante.

La chaîne Indéfinie, rue Legion Etrangere, aligne ses prix sur 1,99 euros le litre. Cette information a été vérifiée le 6 novembre à 00h01. Plusieurs points de vente Total Access, notamment à Clignancourt et Issy-les-Moulineaux, suivent le même mouvement. Les stations Total du boulevard de l'Hôpital et de la rue Fabert proposent également ce tarif de 1,99 euros.

Concurrence sur le SP95 et le SP98

Pour le sans-plomb 95, Eni affiche le prix le plus bas de Paris au 2,399 euros le litre. Cette station, située avenue Foch, a actualisé ses tarifs le 5 novembre à 07h00. Ce positionnement tarifaire permet de se rapprocher de la moyenne nationale tout en restant compétitif localement.

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Les offres pour le SP98 restent plus rares et spécifiques. La station Indéfinie de la rue Legion Etrangere propose ce carburant premium à 1,99 euros le litre. Cette mise à jour datant du 6 novembre 2026 constitue une opportunité notable pour les véhicules exigeants, bien que la liste complète des points de vente soit plus restreinte que pour les autres types de carburants.