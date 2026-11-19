Guide des prix des carburants à Paris pour le jeudi 19 novembre 2026. Comparez les tarifs du gazole et de l'essence SP95-E10 dans les 47 stations de la capitale pour optimiser votre budget.

La recherche du carburant au meilleur prix à Paris nécessite une attention particulière en cette fin d'année. Le jeudi 19 novembre 2026, les automobilistes naviguent dans un paysage de prix marqué par des écarts significatifs entre les différentes stations-service. Avec quarante-sept points de vente recensés dans la capitale, il est crucial de comparer les tarifs avant de faire le plein. Cette analyse détaille les coûts moyens, les meilleures offres et les disponibilités pour le diesel et l'essence.

Comparaison des tarifs moyens essence et gazole

Les données collectées sur les deux derniers jours révèlent que le gazole affiche un prix moyen de 2,217 euros le litre à Paris. Ce tarif est nettement supérieur à la moyenne nationale, qui s'établit à 2,145 euros. Cette différence de prix illustre le surcoût structurel de l'approvisionnement en zone dense.

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Concernant l'essence, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,023 euros le litre dans les stations parisiennes. La référence nationale se situe à 1,975 euros, soit une différence de près de cinq centimes. Le SP95, une version plus pure sans éthanol, atteint un prix moyen de 2,299 euros à Paris, contre 2,023 euros en France entière.

Le Super 98, carburant haute performance, présente un écart plus limité. Il est vendu à 2,083 euros le litre à Paris, comparé à 2,07 euros sur l'ensemble du territoire national. Malgré cette relative convergence, les automobilistes parisiens continuent de payer un supplément pour leurs carburants haute qualité.

Meilleures offres de gazole dans la capitale

Pour les propriétaires de véhicules diesel, la station Leclerc située au 2/10 boulevard Fort de Vaux propose le tarif le plus bas. Ce point de vente affiche le gazole à 2,057 euros le litre. Ce prix a été mis à jour le 18 novembre à 08h56, offrant une économie notable par rapport à la moyenne parisienne.

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La chaîne Total Access sur le boulevard Vincent Auriol, au 181, suit avec un prix de 2,139 euros le litre. Cette information a été actualisée à minuit le 19 novembre 2026. D'autres stations Total Access et Total affichent des tarifs compétitifs autour de 2,15 euros.

Les stations Total situées au 101 boulevard Mortier, au 121 rue Manin, au 217 boulevard Maréchal Davout, au 32 avenue de la Porte de St Ouen, et au 55 boulevard de Picpus, proposent toutes le gazole à 2,15 euros le litre. Ces mises à jour datent toutes de minuit le 19 novembre 2026.

Enfin, les stations Total au 234 rue de Crimée et au 27 avenue de la Porte d'Italie affichent un prix légèrement supérieur de 2,17 euros le litre. Ces données, également actualisées à minuit le 19 novembre 2026, restent parmi les plus accessibles de la capitale pour le diesel.

Meilleurs prix pour l'essence SP95-E10

Le marché de l'essence SP95-E10 montre également des disparités intéressantes pour les conducteurs soucieux de leur budget. La station Leclerc au 2/10 boulevard Fort de Vaux conserve sa position de leader avec un prix de 1,936 euros le litre. Cette tarification a été enregistrée le 18 novembre à 08h56.

Les stations Esso Express proposent des alternatives solides. Celle située au 19 boulevard des Frères Voinsins affiche le litre à 1,949 euros, avec une mise à jour le 18 novembre à 11h31. L'autre Esso Express, localisée au 2/6 rue Louis Blanc, propose un tarif de 1,959 euros le litre, actualisé le 18 novembre à 07h31.

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La chaîne Total Access et la station Indéfinie se positionnent à un tarif unique de 1,99 euros le litre. Cette grille tarifaire couvre de nombreux points de vente parisiens. On retrouve ce prix chez Total Access au 181 boulevard Vincent Auriol, au 190 avenue de Clichy, au boulevard du Périphérique extérieur, au quai d'Issy-les-Moulineaux, et sur la rue Légion Étrangère.

De nombreuses stations Total partagent également ce tarif de 1,99 euros le litre. Les adresses incluent le 101 boulevard Mortier, le 114 boulevard de l'Hôpital, le 121 rue Manin, le 217 boulevard Maréchal Davout, le 234 rue de Crimée, le 238 rue de Charenton, le 27 avenue de la Porte d'Italie, le 30 avenue Porte Clignancourt, le 32 avenue de la Porte de St Ouen, le 37 rue Fabert, le 55 boulevard de Picpus, le 99 avenue des Champs-Élysées, le boulevard du Périphérique intérieur, et la rue Jean-Baptiste Berlier au quai Paris 13.

Ces mises à jour pour les stations Total ont eu lieu entre le 18 novembre au petit matin et le 19 novembre à minuit. Les automobilistes peuvent ainsi cibler précisément les stations offrant les tarifs les plus bas pour leur type de véhicule. Cette précision horaire est essentielle car les prix peuvent varier quotidiennement dans la capitale.

Disponibilité et stratégie d'approvisionnement

Outre les prix, la disponibilité des carburants reste un facteur déterminant pour les conducteurs. Des difficultés d'approvisionnement occasionnelles peuvent compliquer la recherche de certains types de carburants spécifiques. Il est donc recommandé de vérifier la présence de stock avant de se rendre dans une station distante.

La structure du marché parisien, avec ses quarante-sept stations, offre une concurrence qui doit permettre aux consommateurs de trouver des tarifs attractifs. Cependant, la dispersion géographique des meilleures offres, comme celle de Leclerc au boulevard Fort de Vaux, implique parfois des trajets plus longs pour réaliser des économies significatives.

En comparant ces données précises, les automobilistes parisiens peuvent planifier leurs pleins de manière optimale. La différence entre le prix le plus bas et la moyenne nationale peut atteindre plusieurs dizaines de centimes par litre, un montant non négligeable pour les trajets quotidiens dans l'agglomération.