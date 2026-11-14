Prix essence diesel Paris : les meilleures stations pour le dimanche 15 novembre 2026

Découvrez les tarifs les plus bas pour le gazole et l'essence à Paris ce 15 novembre 2026. Guide complet des stations Leclerc, Total et Esso pour réduire votre budget carburant.

Le dimanche 15 novembre 2026, la recherche du carburant au prix le plus bas à Paris exige une comparaison rigoureuse des stations-service. Avec 47 sites de distribution identifiés dans la capitale, les tarifs fluctuent considérablement d'un quartier à l'autre. Cette variabilité est amplifiée par des difficultés d'approvisionnement locales qui compliquent l'accès à certains types de carburants spécifiques.

Le Parisien a réalisé un état des lieux complet pour aider les automobilistes à naviguer dans ce paysage tarifaire complexe. L'analyse porte sur les prix moyens, les établissements proposant les offres les plus compétitives et les signalements de pénuries en vigueur ce week-end. Cette démarche vise à optimiser les dépenses des conducteurs face à une moyenne nationale qui semble plus accessible.

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Écart des prix moyens nationaux et parisiens

Les données relevées sur les deux derniers jours indiquent un écart notable entre les coûts parisiens et la moyenne nationale. Le gazole affiche un prix moyen de 2,23 euros le litre à Paris, contre 2,139 euros au niveau national. Cette différence de plus de neuf centimes souligne le surcoût lié à la localisation en zone dense.

Pour les véhicules à essence, les disparités sont également marquées. Le SP95-E10 coûte en moyenne 2,036 euros le litre à Paris, tandis que le prix national se situe à 1,988 euros. Le SP95 standard atteint même 2,324 euros le litre dans la capitale, contre 2,048 euros ailleurs en France. Le SP98, quant à lui, est affiché à 2,13 euros par litre contre 2,092 euros au niveau national.

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Classement des stations gazole les moins chères

La station Leclerc située au 2/10 boulevard Fort de Vaux propose le prix le plus bas pour le gazole à 2,059 euros le litre. Cette mise à jour date du 14 novembre à 10h55 et représente une opportunité d'économie substantielle par rapport à la moyenne parisienne. Les conducteurs de véhicules diesel peuvent ainsi réduire leurs coûts en privilégiant cet établissement spécifique.

Plusieurs stations Total Access et Total complètent le top des tarifs avantageux. La station Total Access au 181 boulevard Vincent Auriol offre le carburant à 2,112 euros le litre, mis à jour le 15 novembre à 00h01. D'autres sites Total, comme ceux du 101 boulevard Mortier ou du 121 rue Manin, affichent un prix de 2,15 euros le litre.

Une dizaine d'autres stations Total maintiennent un prix constant de 2,17 euros le litre. Ces sites incluent la station de l'avenue de Clichy, le boulevard de l'Hôpital, la rue d'Alésia, ou encore l'avenue de la Porte d'Italie. Ces prix ont été mis à jour majoritairement le 15 novembre à 00h01 ou le 14 novembre au matin, garantissant une actualité récente des données.

Meilleurs tarifs pour le carburant SP95-E10

Pour le carburant sans plomb 95-éthanol 10%, la station Leclerc du boulevard Fort de Vaux reste la référence avec un prix de 1,942 euros le litre. Cette information a été mise à jour le 13 novembre à 15h55, confirmant sa position dominante sur le marché parisien. Cet écart de plus de 9 centimes avec la moyenne nationale justifie la déplacement vers ce point de vente.

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Plusieurs stations Esso Express et Total Access proposent le SP95-E10 à 1,99 euros le litre. Parmi elles, on retrouve l'Esso Express du boulevard des Frères Voisins et celui de la rue Louis Blanc. Les stations Total Access de l'avenue de Clichy, du boulevard du Périphérique extérieur et du quai d'Issy-les-Moulineaux font également partie de cette catégorie de prix compétitifs.

De nombreuses stations Total complètent cette liste de tarifs à 1,99 euros le litre. Le réseau Total couvre ainsi une grande partie de la capitale avec des prix stables à ce niveau. Les adresses incluent le boulevard Mortier, la rue Manin, la rue d'Alésia, ou l'avenue de la Porte de Saint-Ouen. Ces données, souvent mises à jour le 15 novembre à 00h01, offrent une visibilité claire pour les conducteurs cherchant à optimiser leur budget carburant ce dimanche 15 novembre 2026.