Prix du carburant à Paris le 1 novembre 2026 : guide des stations les moins chères

Découvrez les prix de l'essence et du gazole à Paris ce 1 novembre 2026. Guide complet des stations-service avec les tarifs les plus bas et les adresses économiques.

Le dimanche 1 novembre 2026, faire le plein dans la capitale nécessite une stratégie adaptée pour optimiser son budget. Les automobilistes confrontés à des tarifs variables et à des difficultés d'approvisionnement doivent comparer attentivement les offres disponibles sur les 47 stations-service réparties dans Paris. Le Parisien présente aujourd'hui un état des lieux détaillé des prix de l'essence et du gazole, identifiant les points de vente offrant les tarifs les plus attractifs ainsi que ceux signalant des pénuries.

Comparaison des prix moyens des carburants

Les données relevées sur les deux derniers jours indiquent des différences notables entre les tarifs parisiens et la moyenne nationale. Le gazole s'affiche en moyenne à 2,324 euros le litre à Paris, contre 2,325 euros au niveau national, offrant ainsi un léger avantage aux conducteurs diesel. Pour les utilisateurs d'essence SP95-E10, le litre coûte 2,084 euros en moyenne dans la capitale, contre 2,096 euros en France, confirmant également une légère infériorité des prix locaux.

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Cependant, la situation est plus contrastée pour les autres types d'essence. Le SP95 atteint une moyenne de 2,474 euros le litre à Paris, ce qui est nettement supérieur aux 2,163 euros constatés au niveau national. Quant au SP98, il est affiché à 2,193 euros le litre dans la ville lumière, contre 2,208 euros en France, restant ainsi légèrement en dessous de la moyenne hexagonale. Ces écarts soulignent l'importance de vérifier les prix spécifiques à chaque quartier.

Les dix stations de gazole les plus économiques

Les conducteurs de véhicules diesel peuvent réaliser des économies substantielles en choisissant judicieusement leur station-service. Le classement des dix points de vente les moins chers de Paris pour le gazole révèle des tarifs nettement plus avantageux que la moyenne constatée dans l'ensemble de la capitale. Le leader incontesté de cette liste est le magasin Leclerc situé au 2/10 boulevard Fort de Vaux à Paris, qui propose le litre à 2,139 euros, avec une mise à jour des prix effectuée le 31 octobre à 09h56.

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La station Total Access située au 181 boulevard Vincent Auriol suit avec un prix de 2,15 euros le litre, mis à jour le 1er novembre à 00h01. Au-delà de ces deux adresses, une multitude de stations Total et Total Access affichent un tarif uniforme de 2,25 euros le litre. Cette fourchette inclut notamment la station Total au 101 boulevard Mortier, celle au 114 boulevard de l'Hôpital, ainsi que plusieurs autres points de vente répartis stratégiquement dans la ville.

Parmi les stations proposant le gazole à 2,25 euros, on retrouve la station Total située au 121 rue Manin, celle au 2 avenue de la Porte de Saint-Cloud, et celle au 217 boulevard Maréchal Davout. Toutes ces adresses ont vu leurs tarifs mis à jour le 1er novembre à 00h01, assurant une information en temps réel pour les conducteurs. La station Total Access au 190 avenue de Clichy figure également dans cette catégorie, tout comme celles situées au 234 rue de Crimée, au 238 rue de Charenton, et à l'avenue 30 de la Porte de Clignancourt.

D'autres stations Total maintiennent également ce tarif compétitif de 2,25 euros le litre. On cite ainsi l'établissement situé au 32 avenue de la Porte de Saint-Ouen, celui au 34 boulevard de Grenelle, et celui au 55 boulevard de Picpus. La station Total située rue Jean-Baptiste Berlier au quai à Paris 13 complète cette liste des tarifs bas, avec une mise à jour récente datant du 31 octobre à 06h00 pour certaines locations.

Où trouver le SP95-E10 au meilleur prix

Pour les automobilistes utilisant du SP95-E10, les variations de prix entre les stations sont sensibles et méritent une attention particulière. Dix adresses à Paris affichent les tarifs les plus bas pour ce carburant courant, permettant aux conducteurs de payer leur plein considérablement moins cher. Le prix affiché pour cette essence dans ces stations spécifiques est de 1,99 euros le litre. Cette offre attractive est disponible dans de nombreux points de vente de la marque Total, mais aussi chez des concurrents comme Indéfini.

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L'adresse Indéfini située rue Legion Etrangère à Paris propose le litre à 1,99 euros, avec une mise à jour des prix réalisée le 1er novembre à 00h01. Plusieurs stations Total Access offrent également ce tarif avantageux, notamment celle au 190 avenue de Clichy, celle au boulevard du Périphérique Extérieur, et celle au quai d'Issy-les-Moulineaux. Toutes ces locations ont confirmé leurs prix le 1er novembre à 00h01, garantissant la fiabilité de l'information.

La station Total au 114 boulevard de l'Hôpital reste un choix pertinent pour les conducteurs à la recherche d'essence SP95-E10 économique, au même titre que les établissements situés au 2 avenue de la Porte de Saint-Cloud et au 217 boulevard Maréchal Davout. D'autres adresses Total, comme celle au 238 rue de Charenton, au 30 avenue Porte de Clignancourt, et au 32 avenue de la Porte de Saint-Ouen, affichent également ce prix plancher de 1,99 euros.

Le classement des stations SP95 les moins onéreuses

Le sans-plomb 95 connaît des tarifs très variables selon les stations-service dans Paris, ce qui nécessite une veille constante pour les conducteurs souhaitant minimiser leurs dépenses. Dix adresses spécifiques se distinguent par leurs prix plus bas pour ce carburant. La station Avia située au 1 boulevard de la Chapelle à Paris propose le litre à 2,449 euros, avec une mise à jour des prix effectuée le 31 octobre à 06h00. C'est actuellement l'une des offres les plus intéressantes pour ce type d'essence.

La station Eni située au 4 avenue Foch suit avec un prix de 2,499 euros le litre, également mis à jour le 31 octobre à 06h00. Bien que légèrement plus élevé que l'offre Avia, ce tarif reste pertinent pour les automobilistes se trouvant à proximité de cette artère parisienne. Ces informations permettent aux conducteurs de faire des choix éclairés en fonction de leur position géographique et de leurs besoins immédiats en carburant.