Le gazole s'établit en moyenne à 2,212 euros le litre à Paris, contre 2,086 euros en France. Voici les stations parisiennes affichant les tarifs les plus bas.

Le mercredi 25 novembre 2026, faire le plein à Paris peut vite devenir un casse-tête. Les tarifs des carburants varient d'un établissement à l'autre, parfois à l'intérieur d'une même commune, et certaines difficultés d'approvisionnement compliquent la recherche de tel ou tel carburant. Le Paris ien a recensé 47 stations-service réparties dans la capitale pour faire le point sur les prix de l'essence et du gazole.

Le quotidien s'appuie sur des relevés de prix effectués sur les dernières 48 heures. Il présente les stations proposant les tarifs les plus bas, celles qui affichent les prix les plus élevés et les pénuries signalées dans la capitale.

Also read Black Friday 2026 : les vrais prix des iPhone chez Amazon et Fnac

Prix moyens du gazole et de l'essence à Paris

Dans Paris, le litre de gazole coûte en moyenne 2,212 euros, contre 2,086 euros sur l'ensemble du territoire français. Le carburant est donc nettement plus cher dans la capitale que la moyenne nationale.

Les conducteurs de véhicules essence doivent prévoir 2,008 euros le litre de SP95-E10 à Paris, alors que la moyenne nationale atteint 1,938 euros. Le SP95 s'établit à 2,34 euros le litre dans la capitale, contre 1,987 euros en France.

Advertisement

Le SP98 affiche un prix moyen de 2,072 euros le litre à Paris, tandis qu'il atteint 2,035 euros au niveau national. Dans tous les cas, l'écart entre la capitale et le reste du pays reste visible sur chacun des carburants suivis.

Stations parisiennes les moins chères pour le gazole

Pour les automobilistes roulant au diesel, plusieurs stations parisiennes proposent des tarifs inférieurs à ces moyennes. La station Leclerc située 2/10 BLD FORT DE VAUX à Paris arrive en tête avec un litre de gazole à 1.999 euros, avec un prix mis à jour le 23 nov. à 13h45.

Viennent ensuite la Total Access du 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL à Paris, à 2.054 euros le litre, mise à jour le 25 nov. à 00h01, puis l'Esso Express du 19 BD DES FRERES VOISINS, à 2.114 euros le litre, mise à jour le 24 nov. à 06h41. Plusieurs stations Total de la capitale affichent également 2.114 euros le litre.

Parmi les autres adresses recensées figurent notamment des stations Total Access au 190 AVENUE DE CLICHY, à 2.134 euros le litre, et une Total au 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN, à 2.134 euros le litre. L'Esso Express du 2/6 RUE LOUIS BLANC complète ce classement à 2.137 euros le litre, avec une mise à jour le 24 nov. à 07h31.

SP95-E10 : les stations les moins chères de la capitale

Les prix du SP95-E10 varient sensiblement d'une station parisienne à l'autre. Le Parisien a retenu dix adresses affichant les tarifs les plus bas de la capitale pour ce carburant, avec des écarts qui peuvent atteindre plusieurs centimes.

Advertisement

L'Esso Express du 19 BD DES FRERES VOISINS à Paris propose le SP95-E10 à 1.899 euros le litre, avec une mise à jour le 24 nov. à 06h41. L'Esso Express du 2/6 RUE LOUIS BLANC suit à 1.926 euros le litre, mise à jour le 24 nov. à 07h31, tandis que la Total Access du 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL affiche 1.951 euros le litre, mise à jour le 25 nov. à 00h01.

La BP du 85 RUE JEANNE DARC à Paris affiche 1.989 euros le litre, mise à jour le 24 nov. à 11h22. L'Esso du 7 BOULEVARD MURAT, mise à jour le 23 nov. à 13h37, affiche également 1.99 euro le litre, comme plusieurs stations Total et Total Access de la capitale.

Comparer les stations avant de faire le plein

Le classement montre que le prix d'un même carburant peut changer fortement selon l'adresse, même à l'intérieur de Paris. Comparer les relevés avant de prendre la route permet donc de réduire la dépense, en particulier pour un plein de gazole ou de SP95-E10.

Les dates de mise à jour indiquées pour chaque station permettent aussi de juger de la fraîcheur des tarifs. Certaines informations datent du 23 ou du 24 novembre, tandis que d'autres ont été actualisées le 25 novembre 2026 à 00h01.