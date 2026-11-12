Prix des carburants à Paris le 12 novembre 2026 : où faire le plein moins cher

Le gazole atteint 2,261 euros le litre à Paris contre 2,166 euros en moyenne en France ce jeudi 12 novembre 2026, avec des écarts entre stations.

Le Paris ien publie ce jeudi 12 novembre 2026 un tour d'horizon des prix de l'essence et du gazole dans Paris. Le média recense les stations où le carburant coûte le moins cher, celles où il est le plus onéreux et les pénuries constatées dans la capitale, qui compte 47 stations-service.

Les relevés s'appuient sur les prix moyens observés les deux derniers jours. Comparer les tarifs reste utile, car les écarts peuvent être notables d'un point de vente à l'autre, y compris au sein d'une même ville, et les pénuries peuvent compliquer la recherche d'un plein.

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Prix moyens du gazole et des essences à Paris

Le gazole s'affiche à 2,261 euros le litre dans Paris, alors qu'il est à 2,166 euros en moyenne en France. Le prix moyen parisien du diesel dépasse donc le niveau national de plusieurs centimes.

Pour le SP95-E10, le litre est vendu en moyenne à 2,083 euros dans la capitale, contre 2,015 euros à l'échelle du pays. Le SP95 atteint 2,399 euros le litre à Paris, face à 2,081 euros au niveau national.

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Le SP98 s'établit en moyenne à 2,193 euros le litre dans Paris, comparé à 2,129 euros sur l'ensemble de la France.

Stations les moins chères pour le gazole et le SP95-E10

Plusieurs stations parisiennes affichent un gazole inférieur aux moyennes locales. La station Total Access située 181 boulevard Vincent Auriol propose le litre à 2,125 euros, le tarif le plus bas de la liste publiée.

Plusieurs stations Total et Total Access, notamment 190 avenue de Clichy, 101 boulevard Mortier et 55 boulevard de Picpus, affichent un gazole à 2,17 euros le litre. Les dates de mise à jour indiquées vont du 10 au 12 novembre.

Pour le SP95-E10, les tarifs fluctuent entre les stations-service de la capitale. Total Access 190 avenue de Clichy, Total Access boulevard du Périphérique extérieur et Total Access quai d'Issy-les-Moulineaux affichent 1,99 euro le litre, comme Total 217 boulevard Maréchal Davout ou Total 238 rue de Charenton.

Esso Express, situé 2/6 rue Louis Blanc, propose le SP95-E10 à 1,999 euro le litre, avec une mise à jour datée du 11 novembre à 7h32.

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SP95 et SP98 : tarifs signalés dans la capitale

Avia, situé 1 boulevard de la Chapelle, et Eni, situé 4 avenue Foch, affichent le SP95 à 2,399 euros le litre. Les prix ont été mis à jour le 11 novembre, à 6h00 pour Avia et à 7h00 pour Eni.

Pour le SP98, la liste publiée mentionne Total Access 190 avenue de Clichy, Total Access boulevard du Périphérique extérieur et Total Access quai d'Issy-les-Moulineaux à 1,99 euro le litre. Ces tarifs sont identiques à ceux relevés pour le SP95-E10, ce qui invite les automobilistes à vérifier le prix affiché à la pompe avant de se déplacer.

Pénuries et conseils pour trouver le meilleur tarif

Le Parisien annonce dans son tour d'horizon le recensement des pénuries constatées dans Paris. Les éléments disponibles ne détaillent pas toutefois les stations concernées par ces ruptures.

Pour économiser sur un plein, les automobilistes peuvent comparer les stations listées, en tenant compte des dates de mise à jour indiquées pour chaque point de vente. Un prix affiché à minuit peut en effet différer de celui pratiqué dans la journée.